António Costa: Fui apanhado de surpresa por César

RTP05 Mai, 2018, 09:38 | Política

Terão sido estas declarações que levaram José Sócrates a anunciar a saída do PS, deixando críticas duras à direção do partido, acusando-a de “injustiça” e uma espécie de “condenação sem julgamento”.



Apesar do choque provocado pela saída do antigo primeiro-ministro, arguido no caso da Operação Marquês, e de opiniões divergentes entre os socialistas, António Costa disse ao Expresso que o congresso do partido que se vai realizar dentro de duas semanas na Batalha não será abalada nem contaminada. “O congresso será centrado nos desafios estratégicos do país e na espuma dos dias”, disse o secretário-geral do PS ao Expresso.



Depois de ser conhecida a decisão de José Sócrates, António Costa confessou aos jornalistas ter ficado “surpreendido” pela “decisão pessoal” do ex-primeiro-ministro, realçando que não houve qualquer mudança de posição da direção do PS sobre o que o partido tem vindo a afirmar sobre a separação entre o que é da justiça e o que é da política.



Pouco antes, Carlos César tinha vindo afirmar, numa declaração sem direito a perguntas, que o partido se “orgulhava” do legado de Sócrates, dizendo que tinha deixado uma marca muito positiva como primeiro-ministro.



As reações sucederam-se entre os socialistas, muitas divergentes. Manuel Alegre não tem dúvida que “se abriu uma caixa de Pandora” e que o tema não vai fugir do congresso. Ana Gomes considera que as palavras da direção do partido abriram caminho à discussão e à introspeção do PS.