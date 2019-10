10h20 - Habitantes do Sabugal abstêm-se de votar



Os habitantes da freguesia de Malcata, no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, estão a abster-se de votar por estarem descontentes com o funcionamento da barragem local, segundo fonte autárquica.



Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Malcata, João Vítor, a mesa de voto "abriu normalmente às 08h00", mas como a população "decidiu não votar", pelas 09h30 apenas tinham votado dois eleitores.



"Há uma abstenção global, mas não é unânime. Duas pessoas votaram depois das 09h00. As pessoas devem fazer o que entenderem, mas o problema (do descontentamento devido à barragem) é transversal", declarou o autarca da freguesia, que tem 405 eleitores inscritos.



João Vítor adiantou que foram colocados cartazes na aldeia "com as reivindicações" da população quanto à barragem local e tudo indicava que ninguém votasse no ato eleitoral deste domingo, o que "não foi conseguido".







10h07 - Oito mil agentes da PSP destacados



A PSP mobilizou oito mil agentes para garantir a segurança no processo eleitoral em todo o território nacional.



A entidade é responsável por diversas infraestruturas e pela distribuição, recolha e entrega dos boletins de voto nas câmaras municipais.



O porta-voz da PSP, Alexandre Coimbra, explica que há pontos que merecem especial atenção.



“Somos os responsáveis pelas instalações da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, onde está todo o complexo informático que faz a gestão dos votos, e também pelo local onde vão depois acontecer os trabalhos de escrutínio do acto eleitoral”, explicou o porta-voz.

09h47 - Urnas desertas em Morgade



Na freguesia de Morgade, em Montalegre, durante a primeira hora, das 325 pessoas inscritas não apareceu ninguém para votar. Nas eleições europeias, apenas quatro pessoas tinham votado.



Um cadeado colocado por partidários do boicote foi retirado e às 08h00 a assembleia de voto estava aberta.



À porta, uma manifestação, com algumas tarjas, protesta contra a instalação de uma mina de lítio a céu aberto, uma cratera com 300 metros de profundidade e 800 metros de diâmetro.



Os manifestantes lembram que a mina é instalada num lugar onde há vida e crianças a nascerem, e declaram que querem deixar para as próximas gerações uma vila habitável.

08h56 - População de Morgade boicota eleições



Na freguesia de Morgade, em Montalegre, a população decidiu boicotar as eleições. É o segundo boicote neste ano.



Armando Pinto, da associação Montalegre com Vida, explica o boicote como única forma de a população se fazer ouvir contra uma mina de lítio a céu aberto, mesmo ao lado das casas.



O presidente da Junta de Freguesia, pelo contrário, denuncia o boicote como um "acto de vandalismo", embora considerasse muito bem que houvesse um apelo ao não-voto.

08h20 - Marcelo apelou ao voto



Em véspera de eleições, o Presidente da República apelou ao voto e considerou que "pedir aos portugueses que votem parece justo e mesmo urgente", referindo que "desafios de peso" esperam o próximo Governo e o parlamento.



Alguns desses desafios, para Marcelo Rebelo de Sousa, são a superação dos "efeitos negativos da quebra da natalidade e do envelhecimento das populações, das alterações climáticas e de crises vindas de fora".





"Apostar em mais crescimento, em mais emprego, no combate à pobreza e às desigualdades entre pessoas, mas também entre setores litorais e interiores do continente, e entre áreas deste e as regiões autónomas", são outras missões apontadas.



"Neste dia 5 de outubro, que simboliza liberdade de pensar e de decidir, e também democracia na escolha e na responsabilização de quem manda, o que vos peço é muito simples. Por convicção, por confiança, por rejeição, por realismo, por exclusão de partes, seja qual for a razão do vosso voto, não deixem de votar amanhã", vincou.







08h10 - Novos deputados deverão tomar posse no final de outubro



Nestas eleições há quatro partidos novos - Aliança, Reagir Incluir Reciclar (RIR), Chega, Iniciativa Liberal, sendo a única coligação, a CDU, que junta PCP e PEV e independentes.



Outros dos partidos políticos concorrentes são: PSD, PS, BE, CDS-PP, PAN, PNR, PDR, PCTP-MRPP, PPM, PTP, Livre, MPT, PURP, Nós, Cidadãos!, MAS e JPP.



A 16 de outubro serão contados os votos dos círculos da Europa e Fora da Europa, que elegem quatro deputados. Após o apuramento destes dois círculos, fica fechado o apuramento geral dos resultados das legislativas.



Os 230 deputados que vão ser eleitos este domingo vão tomar posse na primeira sessão plenária da XIV legislatura, que, se se repetirem os prazos de há quatro anos, poderá realizar-se na penúltima semana de outubro.







08h00 - Abrem as urnas

Esta é a 16.ª vez que os portugueses serão chamados a votar em legislativas, concorrendo a estas eleições um número recorde de forças políticas - 20 partidos e uma coligação -, embora apenas 15 se apresentem a todos os círculos eleitorais.







c/ Lusa



Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são este domingo chamados às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura e de onde sairá o novo Governo.Segundo a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), podem votar nestas eleições 10.810.662 eleitores, mais cerca de 1,1 milhões do que nas anteriores legislativas, em 2015, devido ao recenseamento automático no estrangeiro.As mesas de voto estarão abertas entre as 08h00 e as 19h00 em Portugal Continental e na Madeira, enquanto nos Açores abrem e fecham uma hora mais tarde em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.