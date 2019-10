Milhões de eleitores dirigem-se este domingo às urnas para decidir quem vai liderar o próximo Governo, podendo escolher entre 21 forças políticas. No total serão eleitos 230 deputados. Até às 16h00, a afluência às urnas foi de 38,59 por cento, valor inferior ao das últimas eleições. Votaram menos 125 mil pessoas, ainda que o número de eleitores seja este ano superior, devido ao recenseamento automático de portugueses no estrangeiro. As urnas encerram às 19h00.