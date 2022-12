As reações dos partidos à demissão de Pedro Nuno Santos

(em atualização)











Um primeiro-ministro e um Governo "de truques, habilidades e trapalhadas geram instabilidade", escreveu, no Twitter, Luís Montenegro.



"O PS traiu a confiança que o povo lhe concedeu. O PSD continuará hoje a exigir as explicações que faltam e continuaremos a construir a Alternativa que dará esperança a Portugal".



Já a Iniciativa Liberal acusou o executivo de “arrogância”, “incompetência e irresponsabilidade”, anunciando que vai apresentar uma “moção de censura ao Governo de António Costa”.



“Este caso da ex-secretária de Estado Alexandra Reis é apenas mais um dos muitos motivos que temos tido, ao longo deste tempo, para censurar o Governo de António Costa”, começou por afirmar João Cotrim Figueiredo, em conferência de imprensa, esta quinta-feira.









“É um Governo que nestes nove meses mostrou uma arrogância crescente, de uma maioria absoluta que se acha dona de poder absoluto, e também de um clima generalizado de incompetência e de irresponsabilidade no país”, criticou ainda.



O Governo foi constituído, segundo Cotrim Figueiredo, para “aplacar as lutas internas dentro do próprio Partido Socialista” e não para resolver as questões do país e de "interesse público”.



“Este tipo de coisas não pode continuar. Este Governo não pode continuar”.



A Iniciativa Liberal irá, por isso, "apresentar, logo que possível, uma moção de censura ao Governo de António Costa”.

Em nove meses, recordou o líder do IL, já houve 11 demissões e inúmeras polémicas, além de "serviços públicos em colapso" e "uma economia a não crescer como podia".

O primeiro a reagir foi o Chega, que considera que está agora na mão do presidente da República "ponderar se está ou não em causa o normal funcionamento das instituições".







Pouco depois de anunciada a demissão de Pedro Nuno Santos, André Ventura defendeu que o Governo “começa a ficar numa situação insustentável”.





"Este Governo começa a ficar numa situação insustentável", escreveu no Twitter, o presidente do Chega. "O Presidente da República tem de ponderar se está ou não em causa o normal funcionamento das instituições".



Também nas redes sociais, a porta-voz do PAN comentou que, apesar da saída do ministro que tutelava a TAP, mantém-se as dúvidas sobre as "opções políticas" da companhia aérea.





"Pedro Nuno Santos sai, mas persistem as dúvidas que todos temos relativamente às opções políticas feitas em torno da TAP, que infelizmente não é caso único", escreveu Inês Sousa Real.



A deputada acrescentou ainda que a "banca" e as "PPPs rodoviárias", são alguns dos exemplos "sorvedouros de dinheiros públicos que fazem falta ao país".



O dirigente do Livre, Rui Tavares, considera que o país sai prejudicado pela demissão de Pedro Nuno Santos do Governo e sublinha que isso aconteceu porque os políticos ainda não aprenderam a explicar aos gestores a diferença de estarem numa empresa pública, onde "é incompreensível e inaceitável" pelo cidadão comum, "e bem", a existência "deste tipo de disparidades salariais".





Embora sem representação parlamentar, o CDS também reagiu à demissão do ministro das Infraestruturas. Num comunicado à comunicação social, Nuno Melo apelou à dissolução do parlamento e a que fossem convocadas “eleições antecipadas”.



“Este governo PS é o Governo com a maioria absoluta mais absolutamente instável da democracia em Portugal”, comentou o líder do CDS, acrescentando que mesmo com as demissões de Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e Alexandra Reis, “o assunto está longe de ter terminado”.



Dez alterações no elenco governativo “mostram um governo esgotado, com problemas apenas normais em governos velhos de anos”.



O CDS apela, por isso, ao presidente da República “para dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas, devolvendo a palavra aos portugueses para resolverem esta crise política”.







O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, apresentou a noite passada a demissão do cargo ao primeiro-ministro, António Costa. Em comunicado divulgado pelo seu gabinete, explicou que “face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno” do caso da TAP, decidiu “assumir a responsabilidade política e apresentar a sua demissão”.







A demissão ocorreu quase 24 horas após o ministro das Finanças, Fernando Medina, ter demitido a secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de Alexandra Reis ter tomado posse e após quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros paga pela TAP, tutelada por Pedro Nuno Santos.