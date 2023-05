Audição em síntese. Galamba nega ameaças a ex-adjunto e acena com "provas e testemunhas"

, relatou João Galamba, em resposta ao social-democrata Paulo Rios de Oliveira.O titular da pasta das Infraestruturas referia-se às declarações do adjunto exonerado, durante a audição parlamentar de quarta-feira no Parlamento, onde. Factos que ocorreram depois do regresso do governante de uma deslocação a Singapura.

Instado a explicar a preocupação com a recuperação do computador atribuído a Frederico Pinheiro, João Galamba devolveu: “A primeira coisa que faz quando é exonerado é ir a correr buscar o computador. O que raio terá aquele computador? As coisas pessoais não serão, porque seriam entregues evidentemente. Será por outra coisa”.

O ministro sustentaria que “não há duas versões contraditórias” sobre as notas da reunião preparatória com a ex-presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, recusando a ideia de que tenha havido uma tentativa de ocultar dados ao Parlamento., insistiu, para acrescentar que, a partir do momento em que o gabinete soube da existência de notas, “tudo o que foi feito foi no sentido de as entregar” à comissão de inquérito à TAP.Sobre a exoneração de Pinheiro, Galamba disse que se tratou de uma decisão “com efeitos imediatos” por “comportamentos incompatíveis”, dado que o ex-adjunto “desobedeceu a instruções da chefe de gabinete, mentiu a colegas” e ao próprio ministro, deixando várias chamadas telefónicas por atender.

O ministro das Infraestruturas assinalou que, nos dias que antecederam os acontecimentos de 26 de abril, o ex-adjunto tinha estado “a tirar muitas cópias não se sabe bem para quê” nas instalações do Ministério.



Ainda de acordo com Galamba, a chefe de gabinete, Eugénia Correia, regressou ao Ministério das Infraestruturas na noite de 26 de abril “por duas razões”:João Galamba manifestou a expectativa de que seja “apurada toda a verdade” sobre a noite dos incidentes, remetendo para as autoridades competentes “o trabalho” de investigação:

Críticas de Marcelo. “Valorizo a confiança do primeiro-ministro”



No decurso da audição , que se prolongou por mais de sete horas, João Galamba foi também questionado pelo deputado do PSD Paulo Moniz sobre se, após a comunicação de 4 de maio do presidente da República, não se sentiria envergonhado por permanecer no Executivo.“Pergunta se eu acordo com vergonha. Não, senhor deputado,, sentido de dever e, espero eu, com competência. É assim que eu acordo todos os dias, faço o meu trabalho”, redarguiu o ministro.

O contacto com o SIS

Perante os deputados da comissão de inquérito, João Galamba alegou que quem lhe disse a 26 de abril para contactar o SIS foi o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro. E que nessa mesma madrugada reportou os acontecimentos a António Costa. Isto em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco., garantiu o ministro., enfatizou.Galamba prometeu tentar confirmar a hora exata da entrada no Ministério das Infraestruturas na noite de 26 de abril, momento do incidente com Frederico Pinheiro. Contudo, afiançou que não transmitiu à chefe de gabinete, Eugénia Correia, a instrução para ligar ao SIS.“O meu telefonema com António Mendonça Mendes termina depois do telefonema de Eugénia Correia com o SIRP (Sistema de Informações da República Portuguesa)”, afirmou.

O Ministério Público confirmou na quinta-feira estar a investigar os acontecimentos no Ministério das Infraestruturas.

, quando afiançou que não se encontrava no Ministério quando aconteceu a agressão à chefe de gabinete e à adjunta, telefonou ao primeiro-ministro, que não atendeu, e ao secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, a quem reportou os acontecimentos.Na mesma conferência de imprensa, Galamba disse que lhe foi transmitido que “devia falar com a ministra da Justiça”. “Reportei o facto e disseram-me que o meu gabinete devia comunicar estes factos àquelas duas autoridades, coisa que fizemos”, relatou então.Na audição da última noite,, rematou.



