Augusto Santos Silva elogia a iniciativa do PS em enviar carta a primeiro-ministro

À margem de uma conferência em Lisboa, Santos Silva disse esperar que os dois maiores partidos possam conversar para resolver questões concretas, como a valorização salarial e de condições de trabalho de vários sectores.Questionado sobre as palavras de ontem de Pedro Passos Coelho, que sugeriu que o PSD deve entender-se com o Chega, o ex-presidente da Assembleia da República, não mostra surpresa.Declarações de Santos Silva à margem do Foro La Toja - Vínculo Atlântico - que decorre na Gulbenkian, em Lisboa.