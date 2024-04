Troca de cartas. Pedro Nuno encontra "dose de arrogância" na resposta de Montenegro

Naremetida a Montenegro, conhecida ao final da manhã de segunda-feira,Na. E indicou que, o que deverá acontecer na sequência das negociações com as organizações representativas dos trabalhadores”.Ao mesmo tempo,, o que, a seu ver, tem ficado demonstrado em casos como a eleição do presidente da Assembleia da República, ou o discurso proferido por Luís Montenegro na tomada de posse do XXIV Governo Constitucional., fez notar Pedro Nuno na entrevista à TVI e CNN Portugal.“Se querem resolver, o PS está disponível para fazer”, insistiu, referindo-se à via de um orçamento retificativo, que vem propugnando desde as últimas eleições legislativas.

“Assustador”

Pedro Nuno Santos abordou também a intervenção de Pedro Passos Coelho na apresentação do livro ”Identidade e Família - Entre a Consciência da Tradição e As Exigências da Modernidade”, em que estiveram igualmente presentes os líderes do Chega, André Ventura, e do CDS-PP, Nuno Melo.A obra em causa colige textos de figuras como Jaime Nogueira Pinto, Manuel Clemente, Manuela Ramalho Eanes, João César das Neves, Isabel Galriça Neto, Guilherme D'Oliveira Martins e José Ribeiro e Castro.

Pedro Nuno Santos apelou, na mesma entrevista, a uma “ação pró-ativa” por parte do Governo de Luís Montenegro para que António Costa possa vir a desempenhar um cargo nos diretórios da União Europeia.

Neste evento,À entrada Passos Coelho foi questionado sobre críticas de que foi alvo por se associar à conceção de família defendida por parte dos autores do livro., redarguiu.“Assustador”. foi este o adjetivo empregue por Pedro Nuno Santos para descrever a postura de Pedro Passos Coelho., reagiu.

c/ Lusa