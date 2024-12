"Cá estaremos. A CDU nunca ficará de fora de opções de esquerda"

Para o secretário-geral do Partido Comunista Português está fora de questão abdicar de um projeto próprio. "", afirma Paulo Raimundo, que ainda assim admite um entendimento pós-eleitoral à esquerda.

Nesta entrevista à Antena 1, Paulo Raimundo reconhece que nunca falou com António Costa e que é fácil falar com Pedro Nuno Santos, mas critica a opção, por parte do PS, de viabilizar o Orçamento de Estado e de ter inviabilizado um inquérito parlamentar à ANA: "Este Orçamento nunca seria chumbado porque corresponde a interesses em concreto. O Chega e a IL aprovariam este Orçamento".





O problema do PS são as opções de fundo, diz o secretário-geral do PCP: "As conversas fazem-se mas isto não vai lá com proclamações nem com batidas no peito".

Com Marcelo Rebelo de Sousa, "", diz o secretário-geral do PCP, ao garantir que o partido irá intervir nas presidenciais, "".Numa entrevista em que Paulo Raimundo se mostra confiante em recuperar a representação parlamentar na Madeira, o secretário-geral do PCP diz não acreditar na saída de Jerónimo de Sousa do Comité Central e confessa que, por estes dias, anda a domir pouco e mal por causa do filho recém-nascido: "".





Uma entrevista conduzida por Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1.