Caso Silvano. PSD nega que Rio tenha dito que "nunca deixa cair amigos"

“Quem maldosamente divulgou esta mentira perversa visa dar a entender que, no exercício de funções públicas, o líder do PSD não respeita regras éticas quando possam estar em causa pessoas de relacionamento muito próximo”, lê-se num comunicado enviado ao final de terça-feira às redações. O PSD reagia a uma notícia divulgada ao final da tarde de terça-feira pela Lusa, citando fontes presentes na reunião, de que Rui Rio terá afirmado que "não deixa cair os amigos", para justificar o apoio dado ao secretário-geral, José Silvano.



O comunicado “nega perentoriamente que o presidente do partido alguma vez tenha referido na reunião, em Viseu, a propósito do secretário-geral José Silvano, que ‘nunca deixa cair os amigos’”.



“Rui Rio não só não disse isso, como toda a sua vida pública demonstra rigorosamente o contrário”, acrescenta a nota do gabinete de comunicação do PSD.



Segundo o documento, “a ideia que o presidente do PSD transmitiu claramente foi que a falta de cumprimento dos princípios éticos não é aproveitar-se oportunisticamente da condenação mediática de alguém, mas sim ter a coragem de ser justo na apreciação dos factos”



“Rui Rio chegou mesmo a dizer que seria ‘um canalha’ se se aproveitasse da fragilidade de terceiros para defesa cobarde da sua própria imagem”, remata o comunicado.



O tema das faltas dos deputados ganhou relevo na última semana, com o caso das falsas presenças de José Silvano, em pelo menos duas reuniões plenárias, em 18 e 24 de outubro.