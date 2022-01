CDS-PP faz "prova de vida" e apresenta-se como a única alternativa de direita

De “partido do táxi” à “prova de vida”

Para reposicionar o CDS-PP no espaço político à direita, Francisco Rodrigues dos Santos diz-se representante de “um partido conservador nos valores e tendencialmente liberal na economia", defensor do “mundo rural” e dos seus valores, como a agricultura, a caça e a tauromaquia.



Também o líder do CDS-PP tem o futuro político em jogo nestas eleições, uma luta que abraça com agressividade, como ficou patente nos frente-a-frente na RTP3, com a porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza, Inês Sousa Real, e o presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo.



Em entrevista à Agência Lusa, publicada a 8 de janeiro, Francisco Rodrigues dos Santos diz que não se arrepende de não ter convocado um Congresso eletivo e fala da ambição de eleger "mais deputados" do que os atuais cinco.





Garante o cabeça de lista por Lisboa que os restantes candidatos do CDS-PP foram escolhidos “pelo mérito”, são pessoas "humildes e trabalhadoras", que "subiram na vida a pulso e conquistaram o seu lugar na sociedade” e "sem depender" da política.



O ex-líder do partido, Ribeiro e Castro, é o número dois da lista a Lisboa, seguido da arquiteta e vogal da Comissão Política Nacional Margarida Bentes Penedo e do líder da Juventude Popular, Francisco Camacho.

A lista pelo círculo eleitoral do Porto é liderada pela advogada Filipa Correia Pinto e o coordenador autárquico do partido, Fernando Barbosa, ocupa a segunda posição.

Governar à direita mas sem o Chega

A porta-voz do partido, Cecília Anacoreta Correia, é a "número um" do círculo eleitoral do distrito de, o coordenador do gabinete de estudos, António Galvão Lucas, lidera a lista de, o vice-presidente Pedro Melo encabeça a lista pore o ex-deputado José Paulo Areia de Carvalho a lista pelo círculo deAinda no Norte, a advogada e deputada municipal de Ponte de Lima Joana Mendes, avança por, o presidente da Associação Empresarial do Alto Tâmega, Vítor Pimentel, lidera o círculo dee o ex-líder distrital centrista Lemos Mendonça o dePara o distrito de, a direção propôs António Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, que lidera uma lista de autarcas. O ex-vereador da Câmara de Nelas e presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, Manuel Marques, encabeça a lista porO presidente da Associação de Artesãos da Serra da Estrela, João Mário Amaral, lidera no círculo da, enquanto a lista pelo círculo eleitoral detem à frente Maria Inês Moreira, representante em Portugal da World Youth Alliance, e o professor universitário Jorge Alexandre Almeida, que é membro da Assembleia Municipal de Coimbra e líder distrital, é o “número um” porNo Alentejo, as listas são lideradas por independentes, como o empresário Bruno Batista por, a reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, por, e o presidente da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo, Francisco Palma, porO ex-vereador da Câmara de Portimão e profissional de seguros José Pedro Caçorino lidera a lista pelo círculo eleitoral deAo contrário do resto do país, o CDS-PP vai apresentar-se coligado com o PSD no círculo dae com o PSD e o PPM no dos. O ex-dirigente do Sporting Rahim Ahamad lidera o círculo dee Francisca Sampaio, que trabalha na NATO, em Bruxelas, oAo fazer a defesa da diversidade e pluralidade e das listas, o presidente do partido considera queoriundos “do mundo rural, das empresas, das organizações, da academia e dos mais variados setores da atividade e conhecimento”, "".Em caso de vitória do PSD nas próximas eleições legislativas, o CDS-PP será o seu parceiro natural, admitem os dois presidentes dos partidos, mas este é o cenário que menos opiniões favoráveis recolhe, de acordo com uma sondagem da Universidade Católica para a RTP . Contudo, para lá chegar, os democratas-cristãos precisam de passar na “prova de vida” que as eleições de 30 de janeiro constituem para este partido.", alegava Fancisco Rodrigues dos Santos, na entrevista à Agência Lusa divulgada a 8 de janeiro, mas no mesmo dia alertava que, tendo também recuperado a ideia de que o PSD liderado por, porque de acordo com a nossa tradição democrática nós nunca precisámos de outras forças políticas para ter uma maioria parlamentar", sustentava.Questionado pela Lusa, sobre se o cenário ambicionado é um cenário realista face às sondagens – que atribuem ao Chega e à Iniciativa Liberal cinco por cento das intenções de voto, à frente dos dois por cento do CDS-PP -, Rodrigues dos Santos deu o exemplo da Câmara Municipal de Lisboa, em que essas novas forças políticas não integraram a coligação.Para esta ambição, Francisco Rodrigues dos Santos até conta com a simpatia do presidente do PSD, que no final da entrevista à TVI concedia: "”.O líder do CDS admite estar no mesmo executivo de centro-direita que ase este partido "".Por seu lado, odo radar de alianças dos democratas-cristãos. O Pessoas-Animais-Natureza é, na perspetiva do líder do CDS-PP, um partido “radical” e “ditador” cujo objetivo é “destruir o modo de vida dos verdadeiros ambientalistas: os agricultores, caçadores e produtores de animais".Sobre o Chega, Francisco Rodrigues dos Santos é peremtório:" e "caberá ao Chega decidir no Parlamento viabilizar ou não um governo de direita". Para justificar esta posição, o líder do CDS aponta ao Chega “ideias estouvadas, que nenhum partido democrata-cristão pode alguma vez acompanhar".Desafiado a esclarecer se se demitiria caso o CDS-PP perdesse deputados nas próximas eleições legislativas, Francisco Rodrigues dos Santos não respondeu, preferindo dizer que não equaciona perder deputados. "", sublinhou.