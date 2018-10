Centeno apresenta proposta de Orçamento do Estado para 2019

8h47 - Mário Centeno e secretários de Estado explicam OE



O ministro das Finanças e os respetivos secretários de Estado estão a apresentar e a explicar o documento, numa conferência de imprensa, no Salão Nobre do Ministério das Finanças.





8h15 - Orçamento entregue perto das 0h00

- Atualização extraordinária de pensões, no valor de dez ou seis euros, para os pensionistas com pensões iguais ou inferiores a 1,5 IAS;





- Redução do valor das propinas no ensino superior;





- Criação de uma contribuição municipal de proteção civil a suportar pelos proprietários de prédios urbanos e rústicos;



A proposta de Orçamento do Estado vai ser votada na generalidade a 30 de outubro. A votação final global acontece a 30 de novembro.



A conferência de imprensa desta segunda-feira está marcada para as 8h30.O ministro das Finanças chegou perto da meia-noite a São Bento para entregar acom a proposta de Orçamento do Estado para 2019 ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.Faltavam 12 minutos para que se esgotasse o prazo.Foi o culminar de um dia de remodelação de fundo no Executivo socialista, com a substituição de quatro ministros - Defesa, Saúde, Economia e Cultura.Esta é a última proposta de Orçamento da legislatura e enquadra o ano das eleições legislativas.Em termos macroeconómicos, o Governo prevê para o próximo ano um crescimento económico de 2,2 por cento, uma taxa de desemprego de 6,3 por cento e uma redução do peso da dívida pública sobre o PIB para 118,5 por cento.O documento preserva, por outro lado, a estimativa de défice orçamental de 0,2 por cento em 2019 e de 0,7 do PIB este ano.- Aumento das prestações sociais com referenciação ou indexação ao IAS (Indexante dos Apoios Sociais);- Extensão da gratuitidade dos manuais escolares a toda a escolaridade obrigatória;- Funcionários públicos com direito a progressão em 2019 vão receber metade do acréscimo salarial em janeiro, 75% em maio e 100 por cento em dezembro;- Recrutamento de mil trabalhadores com formação superior para rejuvenescer e reforçar a Administração Pública;- Subsídio social de desemprego alargado a desempregados longa duração com mais de 52 anos;- Escalões do IRS sem qualquer atualização;- Alargamento do prazo para a entrega da declaração de IRS por via eletrónica em um mês, até 30 de junho;- Deduções à coleta relativas a despesas com saúde, educação, lares e imóveis comunicadas diretamente pelo contribuinte vão continuar a prevalecer em relação às comunicadas eletronicamente;- Primeira prestação do IMI vai baixar para 100 euros e passar a ser paga em maio;- Rendimentos com horas extra vão descontar menos IRS;- Desconto de 50 por cento no IRS para emigrantes que regressem;- Criação de uma Estratégia Nacional para os Direitos das Crianças;- Aumento do valor do abono de família em função da idade, nos primeiros seis anos de vida;- Redução do IVA sobre os bilhetes para espetáculos ao vivo: 6% em Portugal Continental, 4% nos Açores e 5% na Madeira;- As bebidas não alcoólicas com mais açúcar vão ser novamente penalizadas fiscalmente, com a introdução de dois novos escalões de tributação;- Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos para 2019, disponível a partir de 01 de abril, que inclui a redução do preço dos passes, a criação de passes família e a gratuitidade do transporte para menores de 12 anos;