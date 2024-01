Convenção da AD. Montenegro assume "missão" de "juntar as famílias portuguesas"

“Temos de dar aos pensionistas e aos mais velhos a atenção que merecem.”, admitiu o presidente do PSD, para recordar, em seguida, o currículo de Cavaco Silva enquanto primeiro-ministro, em concreto a criação do 14.º mês.Dirigindo-se, depois, aos jovens, Luís Montenegro vincou: “Falharemos enquanto nação se não dermos mais oportunidades profissionais, melhores salários e o orgulho de ficarem cá. Temos de parar com a fuga do nosso talento para o estrangeiro. Temos de acabar com o crime social de não conseguirmos fixar cá os nossos jovens”.“Os jovens portugueses têm direito a terem uma vida ao lado das famílias e dos seus amigos”, insistiu, antes de voltar à carga com as propostas de fixar a taxa de IRS em 15 por cento para os jovens até aos 35 anos, da isenção do IMT na compra da primeira habitação e da comparticipação do Estado, nos empréstimos bancários a 100 por cento., lançou.

“É a altura de mudarmos o chip”

Outra das ideias propugnadas pelo líder laranja foi a da mudança dodo país no que diz respeito à “subsidiodependência”., enfatizou, antes de defender que “Portugal precisa de aproveitar as oportunidades”.“Não podemos ser sempre aqueles que estão sempre à espera de ser elegíveis para mais um apoio. Temos de erradicar com essa cultura do poucochinho”, carregou.Luís Montenegro retomou, neste capítulo, a proposta de redução do IRC para 15 por cento, até ao final da legislatura, e a isenção fiscal e contributiva dos prémios de produtividade até seis por cento da remuneração anual.

Para o líder do PSD e da AD, os resultados da governação do PS “deviam fazer corar de vergonha qualquer pessoa que se diz ideologicamente de esquerda”, tendo redundado no “pior momento da nossa história democrática na saúde, educação e habitação”.



, acusou.“Empobrecer para enfraquecer, enfraquecer para amarrar, amarrar para perpetuar. É este o esquema socialista”.

Plano de emergência na saúde com abertura aos privados

Tal plano passaria pela redução dos prazos para consultas de medicina familiar, pela teleconsulta sempre que possível e por acautelar um enfermeiro e um médico de família a todos os utentes.. Prometeu ainda atribuir automaticamente umde consulta e cirurgia sempre que se atinja o tempo máximo nos casos de doença aguda.

Solução para os professores em 60 dias

No domínio da educação,O modelo passará pela recuperação gradual e faseada do tempo de serviço em cinco anos.

“Podem confiar em nós”

Já na porção final do discurso, deixou uma ressalva:“Os últimos 25 anos já mostraram várias vezes que os exageros de hoje se pagam amanhã. Os portugueses não se vão deixar enganar por jogadas de eleitoralismo infantil. Temos energia, temos história, temos conhecimento, temos tradições, temos identidade, temos um grande povo. Temos de fazer brotar todas estas capacidades. Aquilo que se pede a um governo é que não desperdice este potencial e transforme em criação de riqueza”, defendeu Montenegro., rematou.