Costa dirige-se ao Bloco. "Não aceito lições de Catarina Martins"

António Costa foi taxativo: "A única coisa que o Bloco de Esquerda tem a fazer é mesmo pedir desculpa por ter rompido com a unidade de esquerda já o ano passado".





Um Orçamento que foi viabilizado pelos votos a favor do PS, as abstenções do PCP, PEV, PAN pelas duas deputadas não inscritas e que foi rejeitado pelo PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega.





"Em 2020, quando não havia um único português vacinado, quando a pandemia estava mesmo no pico, o BE, em vez de se manter junto ao PS e ao PCP, rompeu e ficou sozinho a votar com a direita", vincou o líder socialista.



"Não lições da Catarina Martins", rematou.