Costa no Conselho Europeu? Xadrez político prossegue a par do braço-de-ferro judicial

pedir esclarecimentos ao Ministério Público. A ex-ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, já veioao Ministério Público.

A Relação de Lisboa não encontrou, considerando que as interpretações do Ministério Público das escutas "não têm qualquer aptidão de princípio de prova", lê-se num acórdão divulgado na quarta-feira.Em comunicado à imprensa, o Tribunal da Relação acrescentou que nenhum dos factos invocados no despacho de apresentação de arguidos a primeiro interrogatório “se traduziam na comissão de crimes, não ultrapassando o desenvolvimento das funções de cada um dos intervenientes”.Especificamente acerca de António Costa, os juízes dizem mesmo no acórdão que as suspeitas que recaem sobre esteRejeitando o recurso do Ministério Público, o Tribunal da Relação decidiu que os arguidos ficam sujeitos apenas ao termo de identidade e residência, caindo todas as medidas mais gravosas.Questionado pela RTP na quarta-feira,, tendo por objetivo, nos termos da lei, apurar os factos suscetíveis de integrar a prática de crimes, determinar os seus agentes e a sua responsabilidade”.

"Começa a ser mais provável"

Após este revés sofrido pelo Ministério Público, o presidente da República afirmou que "começa a ser mais provável" haver um português no Conselho Europeu., afirmou Marcelo Rebelo de Sousa na quarta-feira, quando questionado pelos jornalistas.Recusando-se a comentar “decisões de justiça”, o chefe de Estado disse estar apenas a repetir “de uma outra forma um comentário” político que já tinha feito.como presidente do Conselho Europeu.

A Relação não encontra também indícios de que João Galamba tenha exercido pressão sobre terceiros. No acórdão, a que a RTP teve acesso, os juízes desembargadores desvalorizam as escutas.



Na altura, o presidente considerou que a escolha de Costa para presidente desta instituição europeia seria uma forma de o agora ex-primeiro-ministro "fazer o que faz bem".A legislatura anterior foi interrompida na sequência da demissão de António Costa, após ter sido divulgado que era alvo de um inquérito instaurado no MP junto do Supremo Tribunal de Justiça no âmbito da Operação Influencer.O presidente da República,e dois dias depois anunciou ao país a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições, que se efetuaram em 10 de março, dando a maioria à Aliança Democrática (AD).

