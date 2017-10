15h32: "Como é que queremos ser lembrados"?



Pelo Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares afirma que “o Estado falhou aos seus” pelo que “nenhum deputado pode dormir em paz”. O BE considera que é preciso ultrapassar “os relatórios que não saem do papel” e as “leis que não são respeitadas”.



“Como é que queremos ser lembrados daqui a cinco, dez ou 50 anos?”, questiona no Parlamento.



15h29: "Falhanço completo do Estado"



O deputado do CDS-PP Telmo Correia sublinha que esta nova tragédia acontece quatro meses depois de Pedrógão Grande. “Uma tragédia nunca vista, uma tragédia sem precedentes”, caracteriza.



O parlamentar culpa as autoridades portuguesas por o que aconteceu. “Foi também fruto de um falhanço completo do Estado”, afirmou, antes de fazer um elogio aos bombeiros e à "valentia" das populações".



15h25: "Reverter políticas de direita"



O líder parlamentar do Partido Comunista Português João Oliveira afirma que é necessário “concretizar as medidas” que estão já identificadas e “reverter políticas de direita”. O PCP defende ainda que é preciso tomar medidas de combate à desertificação do interior.



“Lamentamos que PSD e CDS não tenham permitido o respeito do luto nacional”, numa referência ao facto de não ter sido aprovada o adiamento das sessões parlamentares para depois do período de luto nacional.



Portugal está de luto nacional até quinta-feira na sequência da vaga de incêndios dos últimos dias.



15h21: "Há muito por dizer mas há muito mais por fazer"



Pelos Verdes, Heloísa Apolónia presta condolências às famílias e expressa solidariedade pelos feridos e por “todos aqueles que perderam tudo o que conseguiram construir na vida e a sua forma de subsistência”.



Heloísa Apolónia insiste que é hora de passar as ideias do papel para a prática e fala da necessidade de se combaterem as alterações climáticas. “Temos de intensificar respostas para combater essa intensificação real das alterações climáticas. A nossa floresta é um espaço que tem de ser alvo dessa verdadeira adaptação”, afirma a deputada.



“Temos de fazer esforços para que a nossa floresta seja mais resistente. Porque torná-la mais resiliente é torná-la mais segura para a população”, afirma. “Há muito por dizer mas há muito mais por fazer”, conclui Heloísa Apolónia.





15h16: "Não se trata de ficção"



O deputado do partido Pessoas- Animais – Natureza é o primeiro a intervir no debate. André Silva promete que o PAN “continuará a fazer parte das soluções”. ““Infelizmente não se trata de ficção, é a dura realidade que vem de várias décadas de desleixo com a nossa floresta”, sublinha o deputado.



14h55: começamos aqui o acompanhamento dos trabalhos na Assembleia da República.



A anteceder o debate quinzenal, o Partamento aprovará um voto de pesar em homenagem às vítimas dos incêndios do fim de semana. Seguir-se-á um minuto de silêncio.



Este ponto da ordem de trabalhos está marcado para as 15h00. Cada um dos grupos parlamentares fará uma intervenção de três minutos.