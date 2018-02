8h00 - A agenda



A votação das listas do novo presidente para a Mesa do Congresso, a Comissão Política Nacional e a Comissão Nacional de Auditoria Financeira decorre até às 11h00.



Quanto aos órgãos de representação proporcional, foram submetidas oito listas para o Conselho Nacional, incluindo aquela que tem como número um Pedro Santana Lopes - resultado do acordo alcançado na madrugada de sábado - e outras quatro para o Conselho de Jurisdição Nacional.



O encerramento do 37.º Congresso está previsto para as 13h00, hora a que serão proclamados os eleitos, seguindo-se o último discurso de Rui Rio no púlpito. Uma intervenção que deverá ser orientada para temas nacionais, por contraponto ao teor do discurso da noite de sexta-feira.



A assistir ao termo do Congresso estarão delegações de CDS-PP, PS, PCP e Partido Ecologista "Os Verdes". O Bloco de Esquerda não estará presente.



O filme do segundo dia



No sábado, os trabalhos no Centro de Congressos de Lisboa ficaram marcados pela intervenção de Luís Montenegro, que revelou a intenção de abandonar a Assembleia da República a 5 de abril, 16 anos depois de ter tomado posse.



c/ Lusa

O ex-líder do grupo parlamentar laranja deixou ainda a porta entreaberta a uma futura candidatura ao lugar que Rui Rio passa este domingo a ocupar.Também a intervenção de Pedro Santana Lopes deixou marca entre os delegados. O antigo primeiro-ministro e candidato derrotado por Rio nas diretas apelou à unidade e convergência.Já o antigo vice-presidente do PSD Nuno Morais Sarmento - que regressa pela mão de Rui Rui à cúpula do partido - quis aplaudir "sem pudor nem vergonha" a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa para a Presidência, apelando mesmo ao Chefe de Estado para que fomente pactos de regime.Na noite de sábado foi aprovada por unanimidade a moção de estratégia global do líder eleito. Foram também aprovadas 21 propostas temáticas da reunião magna, entre as quais aquela que abre a porta a um debate sobre a legalização "responsável e segura" da canábis para fins terapêuticos e recreativos.Houve também alguma tensão em torno dos nomes escolhidos para a nova direção social-democrata: David Justino, Elina Fraga, Isabel Meireles, Manuel Castro Almeida, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro são os novos vice-presidentes; Feliciano Barreiras Duarte assume o cargo de secretário-geral.A indicação de Elina Fraga, ex-bastonária da Ordem dos Advogados, levaria Paula Teixeira da Cruz, ex-ministra da Justiça, a acusar Rui Rio de traição, em declarações ao jornal eletrónico. Isto pelo facto de, em 2014, Fraga ter apresentado queixa-crime contra todo o elenco ministerial de Passos Coelho que aprovou o mapa judiciário.Houve também manifestações de desagrado por parte de distritais como Viseu, Setúbal ou o Porto, que contestaram a composição dos órgãos nacionais saídos da maratona negocial entre os flancos de Rio e Santana Lopes.