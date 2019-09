9h00 - De acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério da Administração Interna, estão registados 257.758 eleitores, dos quais 252.606 na ilha da Madeira e 5.152 na ilha de Porto Santo.



Relativamente a 2015, quando se realizaram as últimas regionais na Madeira, estão inscritos mais 526 eleitores.







8h00 - Nestas eleições concorrem 16 forças partidárias e uma coligação. Todos disputam os 47 lugares disponíveis no Parlamento Regional.







PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.





Nas eleições regionais de 29 de março de 2015, quando se registou uma abstenção recorde de 50,42%, os social-democratas seguraram a maioria absoluta - que governa a Madeira há mais de quarenta anos - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares (44,36% dos votos).





Nesse ano, a segunda força política foi o CDS-PP, com 13,71% e sete mandatos, seguida pela coligação Mudança, que juntou PS, PTP, PAN e MTP, com 11,43% e seis mandatos.





O JPP alcançou 10,28%, elegendo cinco deputados, enquanto a CDU ficou com 5,54% e dois mandatos, à frente do BE, com 3,8% dos votos e também dois mandatos.





Os 2,7% conquistados pela Nova Democracia permitiram a eleição de um deputado.





PCTP/MRPP (1,68%), MAS (1,34%), PNR (0,82%) e Plataforma Cidadãos, que juntou PPM e PDA (0,71%), não conseguiram eleger representantes.