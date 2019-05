19h10 - Marine Le Pen ultrapassa Emmanuel Macron





Segundo as primeiras projeções, a extrema-direita francesa obteve 24,2 por cento dos votos, enquanto que o partido do Presidente francês deverá chegar aos 22,4 por cento.







Assim, o Rassemblement da Marine Le Pen deverá obter 24 lugares no Parlamento Europeu, enquanto que o partido de Emmanuel Macron, o Renaissance En Marche, deverá ter 23 lugares.







19h00 - Estimativa de participação entre os 30 e os 35 por cento





A estimativa de participação eleitoral coloca a afluência entre os 30 e os 35 por cento e foi calculada pela Universidade Católica Portuguesa com base nos resultados de participação eleitoral até às 16h00.





Isto significa que os números da abstenção em Portugal poderão atingir entre 65 e 70 por cento.







Há cinco anos votaram nas europeias 33,91 por cento de eleitores, pelo que a abstenção foi de 66,09 por cento, a mais elevada de sempre em atos eleitorais.







18h45 - Resultados preliminares na Finlândia





Já estão contados 50,6 por cento dos votos na Finlândia. A coligação nacional de centro-direita KOK lidera com 20,6 por cento. Seguem-se os socialistal-democratas do SDP (16,4%) e os liberais do KESK (14,1%).







18h40 - Hungria. Partido de Viktor Órban deverá vencer com 56%





De acordo com as primeiras projeções da televisão pública húngara, o Fidesz deverá ter 56 por cento dos votos.







18h30 - Meia-hora para o fecho das urnas no continente e na Madeira





O gabinete do Parlamento Europeu em Portugal lançou um apelo ao voto quando falta apenas meia-hora para o encerramento das assembleias de voto no continente e na Madeira.

Às urnas fecham às 19h! Não se esqueça de ir votar! #europeias2019 — Parlamento Europeu (@PE_Portugal) 26 de maio de 2019



18h20 - Primeiras projeções a nível europeu





Na Alemanha a CDU da chanceler Angela Merkel vence com 28%, que é ainda assim o pior resultado de sempre para o partido.



O segundo lugar é dos Verdes, com 22% e o SPD surge em terceiro, com 15,5%.





Germany: Green wave hits Germany. #EP2019 #Europawahl2019



Chart: tagesschau pic.twitter.com/O4eR3YJ4Qy — Europe Elects (@EuropeElects) 26 de maio de 2019

Na Áustria,



O segundo lugar vai para a oposição social-democrata com 23,5%, enquanto que o Partido da Liberdade de extrema-direta fica terceiro, com 17,5%.

Na Áustria, a primeira projeção dá a vitória ao partido de Sebastian Kurz, com 34.5%, um resultado bastante positivo numa altura em que o Governo caiu e em que o chanceler enfrenta uma moção de confiança.O segundo lugar vai para a oposição social-democrata com 23,5%, enquanto que o Partido da Liberdade de extrema-direta fica terceiro, com 17,5%.





Na Grécia, a direita da Nova Democracia vence na projeção e o Syriza do primeiro-ministro de Alexis Tsipras fica em segundo lugar.







18h10 - Menos 36 mil eleitores votaram até às 16h00





Até às 16h00, votaram menos 36.262 pessoas do que nas eleições para o Parlamento Europeu de 2014, apesar de haver mais um milhão de recenseados este ano.







Houve até às 16h00 um afluência às urnas de 23,37 por cento, a que correspondem 2.514.882 eleitores de um total de 10.7 milhões.







18h02 - Partido de Macron vai integrar liberais europeus





O partido do Presidente francês, o Renaissance En Marche, vai juntar-se aos liberais europeus, a Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa (ALDE).







Este anúncio do Parlamento Europeu acaba com a especulação em volta do tema, uma vez que Emmanuel Macron ainda não tinha confirmado oficialmente a sua união aos liberais europeus.







17h45 - PAN integrará os Verdes se eleger eurodeputados







Se forem eleitos eurodeputados pelo PAN, serão integrados no grupo Verdes / Aliança Livre Europeia. O anúncio foi feito pelo Parlamento Europeu durante uma sessão de esclarecimento.





Na anterior legislatura, o grupo dos Verdes do Parlamento Europeu não teve nenhum dos 21 eurodeputados portugueses.





A notícia foi avançada pouco depois das 17h30 pelo correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.















17h33 - Bélgica. Extrema-direita e ecologistas sobem





As sondagens à boca das urnas apontam para uma subida da extrema-direita flamenga, Vlams Belang, na Flandres, e dos ecologistas, tanto flamengos como francófonos.







As assembleias de voto encerraram às 14h00 locais (13h00 em Lisboa). Para além das europeias, os belgas votaram também nas eleições legislativas e regionais.







Na região de Bruxelas, o PS francófono deverá ser o partido mais votado com cerca de 20,5 por cento.







17h00 - 23,37 por cento de afluência até às 16h00





Segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, houve 23,37 por cento de afluência às urnas até às 16h00, o que indica uma abstenção de 76,63 por cento.







A percentagem de afluência deste ano é inferior à das últimas eleições para o Parlamento Europeu, que à mesma hora chegava aos 26,31 por cento.







Em relação aos eleitores comunitários não nacionais a afluência deste anos é de 20,95 por cento, face aos 15,82 por cento registados em 2014.







16h50 - A nível europeu, há registo de uma maior afluência às urnas nestas eleições







Por exemplo, na Alemanha, 29 por cento dos alemães já tinham votado às 10h00 locais, uma subida em relação aos 26 por cento de há cinco anos.











Também em Espanha há uma maior afluência às urnas, com mais dez pontos do que o que tinha sido registado há cinco anos.







Até às 13h00 locais (14h00 em Lisboa), tinham votado 34,7 por cento dos eleitores, o que representa uma subida de dez pontos percentuais em relação a 2014 à mesma hora. De lembrar que em Espanha decorrem também as eleições municipais e regionais, para além das europeias.















16h40 - Faltam poucas horas para serem conhecidos os primeiros resultados destas eleições. Vai poder acompanhar no site da RTP todos os resultados a nível nacional em tempo real.











Em França, 19 por cento já tinham votado à mesma hora, uma maior afluência quando comparada com os 16 por cento de 2014. A uma hora do encerramento das urnas (19h00 locais, 18h00 em Lisboa), a afluência às urnas registada já é superior ao total de há cinco anos.