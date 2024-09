As reações de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro após a reunião desta sexta-feira foram tema da análise de António José Teixeira no Telejornal.

O jornalista da RTP considera que as posições de PSD e PS fazem transparecer "uma situação inconciliável" e que seria "surpreendente" um acordo entre as duas partes, tendo em conta o nível de "inflexibilidade".



Por outro lado, destaca as palavras de Luís Montenegro, quando afirma que o Governo irá "esgotar" todas as possibilidades de entendimento, sinalizando que o voto a favor do Chega pode ser um caminho para evitar novas eleições.