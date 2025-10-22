Entrevista RTP. Montenegro sublinha contributos de Pinto Balsemão para a democracia

Luís Montenegro assinala que lhe é devido o reconhecimento pelo seu contributo na construção dos "alicerces" do atual regime.





O primeiro-ministro e o Presidente da República chegaram juntos esta quarta-feira ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, pelas 19h00, onde marcaram presença no velório de Francisco Pinto Balsemão.





O velório do fundador da SIC e do Expresso aberto ao público decorreu ao final do dia desta quarta-feira. Na quinta-feira, às 13h00, realiza-se uma missa, nos Jerónimos. Segue-se depois o funeral que será reservado à família.



Luís Montenegro destaca a sua visão "cosmopolita" e "universalista" do pensamento político e, em concreto, os contributos da revisão constitucional de 1982 e papel que desempenhou no processo de adesão de Portugal na CEE.Para o chefe de Governo, a liderança de Pinto Balsemão antecipou uma das décadas mais prósperas de Portugal, já sob a liderança de Cavaco Silva.