Estado da Nação. O debate no Parlamento acompanhado ao minuto

A Assembleia da República entrega-se esta tarde ao debate do Estado da Nação, que deverá prolongar-se por quase quatro horas. Acompanhamos aqui esta sessão parlamentar - a segunda da atual legislatura, marcada pelo contexto pandémico.

15h08 - Saúde e educação no topo das prioridades







São cinco as prioridades delineadas por António Costa neste discurso inicial. Para além da vacinação, o primeiro-ministro aponta também ao investimento na saúde, com o reforço do Serviço Nacional de Saúde.







O chefe de Governo salienta que o investimento não se pode limitar aos esforços de combate à pandemia, e por isso o Plano de Recuperação e Resiliência será focado, na área da saúde, em reforçar os programas de saúde mental e oral, mas também no reforço dos meios complementares dos centros de saúde e mais camas de cuidados continuados.







No âmbito das escolas, o Governo compromete-se a tentar"recuperar as aprendizagens suspensão das atividades letivas presenciais", depois das interrupções por força da pandemia, que afetaram "o processo de aprendizagem de muitos alunos" e acentuaram desigualdades.







Assim, o Governo quer executar nos próximos dois anos letivos um plano que prevê dar maior autonomia pedagógica às escolas, mas também aumentar o número de professores e técnicos especializados, no apoio aos alunos com mais dificuldades. Um investimento de 900 milhões de euros nos próximos dois anos, anunciou.







O objetivo é "promover o sucesso escolar e garantir que esta geração não fique prejudicada nem irremediavelmente marcada pela pandemia".







15h05 - Governo a postos para vacinar 570 mil crianças e jovens antes do início do ano letivo





Na intervenção inicial, António Costa anunciou que o executivo está preparado para administrar vacinas a crianças e jovens com mais de 12 anos, ainda antes do ano letivo.







"Aguardamos uma decisão final da Direção-Geral da Saúde sobre a vacinação de crianças e jovens, mas tudo está preparado para que nos fins de semana entre 14 de agosto e 19 de setembro possam se administradas as duas doses da vacina a 570 mil crianças e jovens entre os 12 e os 17 anos", adiantou o primeiro-ministro.





Um esforço, explica, que tem em vista permitir que "o novo ano letivo se possa iniciar sem risco de novas interrupções no ensino presencial".







António Costa reconheceu, no início da intervenção, que o país está "numa corrida contra o tempo, entre a vacinação e a sucessão de novas variantes", mas que o processo de vacinação tem cumprido as metas fixadas. "Em meado de agosto teremos 73 por cento da população adulta com a vacinação completa", acrescentou.







14h40 - Estado da Nação. A ordem de trabalhos

O líder do PSD, Rui Rio, estará ausente do debate por causa da morte de um familiar próximo.

O encerramento do debate do Estado da Nação cabe igualmente ao Governo, que dispõe de dez minutos para o fazer. Tradicionalmente, a intervenção final é confiada a um ministro: no ano passado o debate foi fechado pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.



No momento de fazer o balanço ao último ano de governação, os partidos com assento parlamentar destacam o melhor e o pior do país.



Num ano difícil, marcado pela pandemia, é destacado pela positiva o plano de vacinação contra a Covid-19 e todos profissionais que se empenharam no combate à crise sanitária.

Entre os aspetos negativos, o que os partidos da oposição mais destacam é o que consideram ser o desgoverno e o desgaste do Executivo, as decisões tardias e os apoios que nunca chegaram a famílias e empresas e ao Serviço Nacional de Saúde.

No ano passado



Em 2020, no primeiro Estado da Nação da atual legislatura, o primeiro-ministro sustentou que o país necessitava de uma base de entendimento sólida, perante a crise potenciada pela pandemia. Costa recusou "competições de descolagem" entre forças partidárias e "calculismos" eleitorais.



Prevista para as 15h00, a abertura do debate sobre a situação do país cabe ao primeiro-ministro. Esta intervenção inicial pode prolongar-se, no limite, por 40 minutos. Depois disso, será a vez de as diferentes bancadas questionarem o Governo ou fazer as respectivas intervenções.O primeiro pedido de esclarecimento de cada uma das forças políticas poderá durar cinco minutos. Os restantes podem prolongar-se por dois minutos.António Costa, explica-se no portal do Parlamento, "responderá individualmente, sem direito de réplica, a cada um dos primeiros pedidos de esclarecimento, e em conjunto, se assim o entender, aos restantes pedidos dos grupos parlamentares"., reclamando uma política "de esquerda" e "patriótica".O debate do Estado da Nação foi criado em 1992, durante a maioria absoluta do PSD de Cavaco Silva. Mas o primeiro debate só teve lugar a 1 de julho de 1993.