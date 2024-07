Ex-chefe de gabinete de Costa garante que caso das gémeas seguiu "trâmites normais"

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Francisco André foi ouvido durante a tarde de quinta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito. Confirmou que o gabinete do primeiro-ministro recebeu o ofício da Presidência da República, que foi depois reencaminhado para o Ministério da Saúde.



Garantiu que este é um procedimento habitual. Perante comunicações da Presidência ou de cidadãos, o gabinete faz uma análise para saber qual o ministério mais competente para tratar da situação.



Francisco André assegurou ainda que nunca teve qualquer contacto com Nuno Rebelo de Sousa sobre este caso e que só soube do que se tratava quando se tornou público em novembro de 2023.