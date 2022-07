Governo garante estar empenhado em melhorar capacidade de resposta da polícia

À saída desse encontro José Luís Carneiro assumiu como objetivo reforçar o patrulhamento e também melhorar a interligação entre a PSP e as Polícias Municipais.José Luís Carneiro desloca-se ao Porto, da parte da tarde, novamente para reunir com as chefias da polícia, mas também para um encontro com o presidente da câmara.Rui Moreira criticou o encerramento temporário do atendimento ao público na principal esquadra da cidade devido à falta de efetivos.Também o presidente do Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo diz que a situação é grave.Em particular, assinala Jorge Bacelar Gouveia do OSCOT, numa altura em que Portugal está a receber muitos turistas e em que o policiamento é fundamental.