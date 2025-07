Governo pede que diplomas da nacionalidade e imigração baixem sem votação à especialidade

(em atualização)

As restrições à imigração e naturalização de estrangeiros estiveram em debate no parlamento.

Os dois requerimentos, apresentados pelo Governo, foram incluídos no guião de votações substituído disponibilizado a meio da manhã, não constando da primeira versão de quinta-feira.

O Executivo pretende introduzir alterações na atribuição da nacionalidade aos descendentes de estrangeiros que residam em território português. Assim, passa a haver prazos para a atribuição da nacionalidade: sete anos para os cidadãos dos países lusófonos; dez anos para os de outros países.



O Governo de Luís Montenegro quer ainda inviabilizar a naturalização de imigrantes condenados a penas efetivas de prisão e retirar a nacionalidade a cidadãos naturalizados há menos tempo que tenham cometido crimes de elevada gravidade.

O Governo quer também criar uma Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP.



Na quinta-feira, esta hipótese de passagem à fase da especialidade sem votação tinha sido sugerida pelo PS, mas não mereceu a concordância do PSD. Os socialistas tinham sugerido que os diplomas do Governo sobre a imigração baixassem diretamente à especialidade para “retirar incerteza jurídica e constitucional” e permitir o trabalho de aperfeiçoamento em comissão.



O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, rejeitou na altura esses argumentos e contrapôs que os diplomas para a regulação da imigração “são prioritários”, razão pela qual “os partidos devem já tomar posição”.

Com a aprovação provável dos dois pedidos do Governo, apenas será esta sexta-feira votado deste ‘pacote’ na generalidade o diploma que pretende criar a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia de Segurança Pública, chumbado na anterior legislatura.

Também esta sexta-feira a proposta de redução do IRS é apresentada pelo Governo, discutida e votada na generalidade no Parlamento, a par de quatro projetos do Chega, IL, PCP e PAN também destinados a alterar a tabela do imposto.



A iniciativa do Governo prevê uma descida do IRS de 500 milhões de euros a aplicar aos rendimentos obtidos pelos contribuintes ao longo deste ano.