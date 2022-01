Legislativas 2022. A noite eleitoral ao minuto

Os eleitores continuam a dirigir-se às urnas para ditar quem irá ocupar os assentos da Assembleia da República e governar o país. Serão escolhidos, no total, 230 deputados naquela que é a 17ª eleição de um Parlamento em democracia. Seguimos aqui, ao minuto, todos os desenvolvimentos da noite eleitoral.

19h45 - Livre saúda maior participação eleitoral





Isabel Mendes Lopes, do Livre, considerou que as projeções das televisões para a abstenção são "uma boa notícia". Mostrou, no entanto, preocupação com os eleitores no estrangeiro que não conseguiram votar.







19h32 - Marcelo visita o Clube de Jornalistas









O Presidente da República enalteceu o trabalho da comunicação social nesta campanha. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda a redução "clara" da abstenção nestas eleições.





19h20 - António Costa reage aos números da abstenção





O secretário-geral do PS sublinha que o ato eleitoral deste domingo decorreu com normalidade e em "segurança". António Costa destaca ainda que a abstenção é menor em relação a 2019, elogiando o "sentido cívico" dos portugueses.









Sobre o desfecho desta noite eleitoral, o líder do PS assume que vários cenários estão em aberto.

19h17 - Afluência às urnas. Medina diz que eleitores "perceberam a importância do que estava em jogo"





Fernando Medina diz estar feliz por "tantas e tantas pessoas" estarem a exercer o seu direito de voto nestas legislativas.









Em declarações à RTP, Medina disse ainda estar a aguardar as previsões à boca das urnas e o desenrolar da noite eleitoral. "A partir daí é que podemos fazer uma leitura", afirmou.

"Em plena pandemia, com receios de muitas pessoas, é possível uma mobilização do país para um ato eleitoral com esta importância", o que significa que as pessoas "perceberam a importância do que estava em jogo", considerou o ex-presidente da Câmara de Lisboa.

19h15 - Até 783.000 eleitores estão em isolamento devido à Covid-19







A Direção-Geral de Saúde adianta que há entre 671.500 e 783.600 eleitores isolados devido à pandemia de covid-19.







Num esclarecimento à agência Lusa, a DGS indica que "estarão em confinamento entre 1.014.600 e 1.176.800 pessoas, das quais entre 671.500 e 783.600 pessoas com 18 ou mais anos".







19h06 - CDU reage aos números da abstenção





Bernardino Soares, da CDU, saudou o esforço dos portugueses que exerceram o seu direito de voto, mesmo em tempo de pandemia. Na primeira reação da noite, o responsável partidário sublinha que os números que já são conhecidos "apontam para uma abstenção que será menor em que 2019".







19h05 – Confira todos os resultados em eleições legislativas das últimas décadas







Quem foram os vencedores? Que partidos cantaram vitória após as noites eleitorais? Veja aqui o histórico das várias votações em eleições legislativas em tempo de democracia.

19h00 – Projeção da Católica aponta para abstenção entre 49% e 54%







projeção da Universidade Católica prevê uma abstenção entre 49 e 54 por cento. Nas eleições legislativas de 2019, a abstenção foi de 51,4 por cento. A esta hora, as mesas de voto já encerraram em Portugal Continental e na Madeira.











18h50 - Projeção de abstenção daqui por minutos na RTP. Quai foi a abstenção em eleições legislativas desde o 25 de Abril?







Nas últimas décadas, a abstenção em eleições legislativas tem vindo a crescer de forma significativa. No escrutínio de 2019, atingiu um valor máximo de 51,4 por cento.

18h48 - Eleitores confinados saíram para votar











A RTP falou com eleitores confinados que se dirigiram a uma assembleia de voto em Lisboa para votarem. Uma das eleitoras infetadas com covid-19 considerou "imprescindível" ter ido exercer o seu direito. "Não queria faltar por nada", apesar dos sintomas, disse outro eleitor.





18h44 - Em Faro, a afluência diminuiu a partir da 16h00









Em Faro, desde o início da hora recomendada para os eleitores em isolamento há menos afluência de pessoas para votar. Desde as 16h00, à semelhança do que se verifica no resto do país, houve um decréscimo de eleitores a ir às urnas.





18h30 - Reta final antes do encerramento das urnas em Portugal Continental e na Madeira





Fatos de proteção, luvas, máscaras e álcool-gel estão presentes em muitas das mesas, pelo que os elementos consideram seguro ir votar.



A RTP esteve também em Matosinhos, onde falou com o secretário de uma das mesas de voto, onde tinham já votado 430 eleitores.

Os elementos das mesas de voto em Lisboa têm em curso todas as medidas de segurança acrescidas para receberem os eleitores infetados com Covid-19. Fatos de proteção, luvas, máscaras e álcool-gel estão presentes em muitas das mesas, pelo que os elementos consideram seguro ir votar. A RTP esteve também em Matosinhos, onde falou com o secretário de uma das mesas de voto, onde tinham já votado 430 eleitores.





18h05 - Começa a hora recomendada de votação para eleitores isolados





Durante esta hora e até às 19h00, os eleitores em isolamento profilático devido à Covid-19 poderão sair de casa para votar. Os elementos das mesas de voto reforçam os equipamentos de proteção para a derradeira hora de votação.







17h53 - Albuquerque apela ao voto e diz que região tem de estar "bem representada" na AR



O presidente do Governo Regional da Madeira apelou ao voto, argumentando que se trata de um direito que demorou “muito tempo” a ser alcançado, e defendeu que a região tem de estar “bem representada na Assembleia da República”.



“[Apelo] para as pessoas votarem porque acho que foi uma conquista que nós demorámos muito tempo a alcançar […] e é fundamental a Madeira estar bem representada na Assembleia da República”, declarou Miguel Albuquerque.



O chefe do executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, falava aos jornalistas na Escola Básica da Ajuda, no Funchal, depois de ter exercido o seu direito de voto, cerca das 17h00.



Fazendo um balanço do ato eleitoral até esta hora, o líder do PSD/Madeira considerou que “a votação tem corrido bem” e tem havido “bastante afluência [às urnas], o que é positivo”.



“São mais umas eleições, ainda bem que existem, e acho que também outro facto positivo é uma boa participação das novas gerações nos atos eleitorais”, acrescentou.







Até às 16h00 votaram mais de 4,9 milhões de eleitores, representando 45,66% dos 10.820.337 eleitores inscritos, revelou o Ministério da Administração Interna (MAI). A percentagem é superior à das últimas legislativas, em 2019, segundo o Ministério da Administração Interna (MAI).





Os números aparentam demonstrar que a pandemia de covid-19 não está a ser um entrave nem a desencorajar os eleitores. Esta manhã, o primeiro-ministro afirmou que “todas as medidas foram tomadas, em todas as freguesias e em todo o país, para que todos possam votar com segurança”.

Os principais líderes partidários já votaram, assim como o presidente da República, que aproveitou para assegurar que “ninguém tem de ter medo do voto”.No estrangeiro, porém, têm-se registado algumas dificuldades, com eleitores a referirem falta de flexibilidade por parte dos consulados. As queixas chegam de vários países.Alguns emigrantes não se registaram em tempo útil por desconhecimento dessa obrigação, outros dizem que não receberam os boletins pelo correio para o voto via postal.Leia ou releia aqui todos os desenvolvimentos da manhã e do início de tarde.