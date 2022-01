Legislativas2022. Debate entre António Costa e Rui Rio ao minuto. Acompanhe aqui

António Costa e Rui Rio estão esta noite frente a frente no cineteatro Capitólio, em Lisboa. É o único debate entre os líderes do PS e do PSD antes das eleições de 30 de janeiro.

20h57 - Costa: “O PSD fala muito de choque fiscal, mas quando chega ao governo faz um brutal aumento de impostos”







20h55 - Rui Rio: "Temos de apostar na produção e só depois na redistribuição da riqueza"





Rui Rio quer baixar primeiro o IRC e depois o IRS. “É preciso mudar o modelo. Apostar na produção, ou seja, nas empresas, e só depois na redistribuição da riqueza”, explicou Rio.





“Quero o futuro dos portugueses, não quero só o amanhã", rematou.







20h45 - António Costa: "Nunca inviabilizaremos um governo se não tivermos um governo alternativo"





“Não há tabus sobre o que acontecerá a 30 de janeiro”, afirmou.



“Se rui rio ganhar as eleições, eu respeito os portuguesas, arrumo os meus papéis e entregarei a chave ao dr. Rui Rio”, disse Costa.



“Se não tiver a maioria absoluta, não viro as costas aos portugueses nem a Portugal”, acrescentou. “Teremos de conversar com os partidos”.





20h43 - Rui Rio: "A maioria absoluta também eu quero"





Rui Rio diz que Costa “chega em desvantagem porque costa não é claro relativamente àquilo que faz nos cenários possíveis”.



“Costa diz que quer maioria absoluta, mas maioria absoluta também eu quero”, afirma, acrescentando que “a probabilidade de um de nós ter maioria absoluta é muito próxima de zero”.



“Ou o PSD ganha, ou o PS ganha. Se o PSD ganhar, eu já disse o que faço, se o PSD perder, eu já disse o que faço”, afirmou Rio. “Se Costa ganhar com uma maioria relativa, o que é que o dr. António Costa faz?”, questionou.







20h38 - António Costa diz que "Rui Rio preocupa-se demasiado com os números e tornou-o insensível às pessoas"





20h35 - António Costa diz que país "precisava de tudo menos desta crise política"







20h34 - Rui Rio aponta "vários falhanços" do governo socialista





Rui Rio diz que "governo falhou na economia e nos serviços públicos, em particular o SNS".







20h25 - António Costa apela à "estabilidade" antes do debate com Rui Rio



O primeiro-ministro cessante espera um debate "elevado e esclarecedor" com o líder da oposição, esta noite na RTP.



Sobre a governabilidade e as dúvidas de Rui Rio sobre o que irá fazer o líder socialista em caso de necessitar de parceiros para governar, António Costa apelou de novo à "estabilidade" e à maioria, recusando tabus.



António Costa agradeceu à comunicação social o trabalho que esta tem feito no auxílio aos portugueses.

20h20 - Rui Rio espera "esclarecer" os portugueses no debate com António Costa



Em declarações antes do debate entre o primeiro-ministro cessante e o principal líder da oposição, Rui Rio afirmou que enfrentar António Costa com "sentido de responsabilidade".



O líder dos social-democratas também espera que o secretário-geral dos socialistas revele o que irá fazer "em definitivo" no caso de ganhar as eleições sem maioria absoluta.

20h15 - Rui Rio e António Costa já chegaram ao cineteatro Capitólio







O debate entre os líderes do PS e do PSD vai ser transmitido pelas três televisões generalistas. Tem uma duração prevista de 75 minutos e será moderado por João Adelino Faria (RTP), Clara de Sousa (SIC) e Sara Pinto (TVI). Será Rui Rio a responder à primeira pergunta.





Há dois anos, no decurso da pré-campanha para as legislativas de 6 de outubro de 2019, António Costa e Rui Rio foram protagonistas de um debate semelhante, emitido por RTP, SIC e TVI e visto por 2,66 milhões de pessas. Ambos estiveram também num debate radiofónico transmitido por Antena 1, Rádio Renascença e TSF.