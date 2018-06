Marcelo inquieto com populismo, xenofobia e unilateralismo

Carlos Santos Neves - RTP06 Jun, 2018, 08:45 / atualizado em 06 Jun, 2018, 08:52 | Política

Acompanhado pela agência Lusa, o discurso de Marcelo – em inglês - não isolou casos concretos. Mas aconteceu no culminar do dia em que o Senado italiano deu um voto de confiança ao novo Governo de Giuseppe Conte, um advogado de 53 anos, recém-chegado aos corredores cimeiros da política transalpina e tido, precisamente, como “populista e antissistema” – classificações que o próprio não enjeitou no discurso que ontem proferiu diante da câmara alta.



Outra nota sobre a oportunidade do discurso do Presidente da República no Palácio Foz prende-se com a mensagem que enunciou na véspera sobre o atual estado das relações entre Europa e Estados Unidos, na sequência das políticas protecionistas da Administração Trump.



À saída de uma conferência na Fundação Calouste Gulbenkian com o tema Os Estados Unidos e Portugal: Uma Parceria para a Prosperidade, na tarde de segunda-feira, o Chefe de Estado sustentava que a América não teria alternativa à concertação com a União Europeia.



“O que é mais preocupante”, afirmou na noite de terça-feira o Presidente, “é, em democracias, esta nova moda das democracias iliberais, que não são democracias”.



“Os populismos, as xenofobias, as exclusões, o unilateralismo, o ataque às organizações internacionais, estes movimentos e estes partidos que surgem”, enumerou Marcelo Rebelo de Sousa, para quem estes constituem “problemas vivos, prementes e inesperados”.



Algo que, disse Marcelo, é reconhecido pela comunicação social internacional, que “não esperava, em democracias mais ou menos antigas, assistir a este fenómeno”.

“Pior em democracias conhecidas”

Na perspetiva do Chefe de Estado, o fenómeno de degradação das liberdades e do pluralismo “é ainda pior em democracias bem conhecidas” do que em países ditos subdesenvolvidos e com regimes de democracia frágil ou mesmo inexistente.



“É ainda pior em democracias bem conhecidas, onde vemos agora populismo, xenofobia, exclusão, unilateralismo, e isso não são boas notícias. Levou-nos tanto tempo para construir organizações internacionais, criar condições para o diálogo em todo o mundo e, de repente, não apenas num único caso, mas em muitos casos”, advertiu.



“É preocupante ver como estes movimentos e partidos se tornam tão poderosos, tão importantes, que a certo ponto discutem a própria ideia da União Europeia, da integração europeia que foi o resultado de 60 anos”, concretizou.

“Um problema económico e financeiro”

Quanto a Portugal, Marcelo considerou que o país está “bem” no que diz respeito à liberdade de imprensa. “Mas há um problema económico e financeiro – eu não entrei em pormenores -, que é o problema da sustentabilidade dos órgãos de comunicação social”, contrapôs.



Segundo o Presidente da República, o sector tem-se debatido “durante muitos anos” com “a dificuldade de o consumidor substituir a falta de receitas de publicidade”, o que se traduz em “meios de comunicação social que passam a ter uma base muito mais frágil do ponto de vista económico e financeiro”.



Ainda relativamente ao caso português, Marcelo apresentou o quadro de “uma verdadeira democracia, que ama todas as liberdades” e respeita a liberdade de imprensa, “sabendo como é duro sobreviver, em muitos casos”.



“Nós realmente lutamos por democracia, pela liberdade de imprensa, pela inclusão, pelo multilateralismo, que já não estão na moda, como sabem, especialmente nas democracias”, insistiu.