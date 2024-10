"Menos ofegante". Conselho de Redação da RTP pede a Montenegro que se retrate por declarações sobre jornalistas

O chefe de Governo fez também uma observação sobre o uso de auriculares para receber perguntas “sopradas” ou a leitura de questões através de telemóveis.



“O Conselho de Redação da RTP repudia as declarações do primeiro-ministro sobre o uso de auriculares por jornalistas”, lê-se no comunicado.



Esta afirmação “demonstra um profundo desconhecimento sobre o funcionamento técnico dos meios televisivos e um desrespeito pela integridade profissional dos jornalistas”, acrescenta o CR.



O Conselho de Redação explica ainda que o uso de auriculares é “essencial” por parte dos jornalistas em reportagem. É através desse dispositivo que escutam “a emissão e as indicações da redação” para se adaptarem as às necessidades de transmissão “em tempo real” e receber “informações essenciais para o desenvolvimento da reportagem”.



É também essencial para “comunicar com a régie”, facilitando a coordenação e o trabalho colaborativo. E ainda para “receber informações relevantes que podem ser cruciais para a contextualização da notícia”.



“É lamentável que o primeiro-ministro, tendo na sua equipa assessores com experiência em televisão, não se tenha informado sobre a função dos auriculares antes de fazer afirmações levianas e desrespeitosas”, nota o Conselho de Redação da RTP.



Acrescenta que o Conselho de Redação que defende “um jornalismo independente, rigoroso e crítico, que questione o poder e cumpra o seu papel de serviço público”.



“Acreditamos que é preferível um jornalismo ‘ofegante’, que busca a verdade e a prestação de contas numa sociedade democrática e informada do que jornalistas amansados pelo poder político para o tentar transformar em mera voz de quem tem o poder institucional”, aponta o CR.



Por outro lado, o Conselho de Redação da RTP aborda também as medidas para os media anunciadas pelo Governo na terça-feira que abrangem diretamente o serviço público. Manifesta “profunda preocupação face ao corte financeiro anunciado”, que “desafia a sustentabilidade do serviço público e a produção jornalística”.



“A ausência de alternativas às verbas cortadas gera um clima de incerteza e dificulta a prossecução da missão fundamental da RTP de garantir um jornalismo livre de quaisquer ingerências, financeiramente sustentável e capaz de cumprir o seu papel essencial numa sociedade democrática, tal como defendido pelo primeiro-ministro”, vincam os membros do Conselho de Redação.



Acrescenta por fim que uma situação com “falta de clareza” quanto ao futuro e a “ausência de um plano que assegure a viabilidade do serviço público de televisão” vão aprofundar “dúvidas e dificuldades” num momento em que “a defesa da verdade e o escrutínio do poder são mais cruciais do que nunca”.



Na terça-feira, o Governo apresentou o Plano de Ação para a Comunicação Social, no qual prevê a eliminação gradual da publicidade comercial na RTP até 2027. Por outro lado, o executivo adiantou que não se prevê uma atualização da Contribuição Audiovisual (CAV) no próximo ano.



