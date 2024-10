Plano para os media. Oposição assinala ataque do Governo ao jornalismo e à liberdade de expressão

(em atualização)







A socialista Mara Lagriminha sublinhou, em reação ao Plano para os Media anunciado hoje por Luís Montenegro, que o PS não se revê na visão do primeiro-ministro "que não respeita nem a liberdade de imprensa, nem o trabalho dos jornalistas".



O PS acusa o Governo de manter uma visão "que é o desejo da direita portuguesa de privatizar o serviço público de televisão".

Já o líder parlamentar do BE exigiu que o primeiro-ministro se retrate das declarações que fez sobre os jornalistas, acusando-o de ter tentado condicionar a atividade jornalística e de “conviver mal com o escrutínio”.





O deputado do Bloco de Esquerda começou por fazer um comentário sobre as declarações do primeiro-ministro, esta terça-feira de manhã, porque "não são irrelevantes".



"O jornalismo tem o dever de informar, pode incomodar intervenientes políticos para cumprir esse dever, tem o dever de escrutínio, isso pode incomodar o poder político", afirmou Fabian Figueiredo. "Nós convivemos sempre muito bem com essa inquietação jornalística, esse compromisso com a verdade, que está intimamente ligado ao regime democrático".



O BE lamenta que "o primeiro-ministro conviva mal com o escrutínio jornalístico, com perguntas que lhe possam ser incómodas".



Na vida pública, disse ainda o deputado, "ouve-se o que se quer e o que não se quer, mas sobretudo respeita-se a liberdade dos jornalistas de fazerem as perguntas que acham que devem fazer".



"A liberdade de expressão é isso mesmo: é conviver com a liberdade dos jornalistas; dos jornalistas nos perguntarem o que quiserem em cada momento. É assim a democracia".



"O primeiro-ministro deve, por isso, retratar-se", declarou Fabian Figueiredo.



Recordando que a liberdade de imprensa está a sofrer um recuo em outros países, o Bloco de Esquerda admitiu que vê "com muita preocupação que o primeiro-ministro, numa conferência sobre jornalismo, decida atacar, tentar condicionar a atividade dos jornalistas". O que, segundo o bloquista, "deve merecer uma reflexão (...) e um retratamento por parte do primeiro-ministro".



"Não podemos normalizar que um chefe de Governo ataque desta forma atividade jornalística.



Sobre o plano apresentado pelo Governo, o BE manifestou "muita preocupação quanto aos planos para a RTP", recordando que a "última vez a direita esteve no poder tentou privatizar a RTP". E agora "apresentou um plano que tira sustentabilidade financeira" à estação pública.





Esta medida, segundo o Bloco, visa "enfraquecer o papel que a RTP tem, que é um papel essencial de serviço público, de promoção da coesão territorial".



"Enfraquecer a RTP é enfraquecer o serviço público e a democracia".



O PCP vê com "muita preocupação o anúncio feito pelo Governo" de um plano "supostamente de apoio à comunicação social".



"Aquilo que é anunciado é um ataque ao serviço público", afirmou António Filipe. "Essa quebra de receita não é colmatada com o aumento do investimento público (...), o que significará uma perda de receita que será diretamente transferida para as televisões privadas".



Para o Partido Comunista isto demonstra "uma desvalorização do serviço público" que "é inaceitável" e merece "uma resposta muito firme". O PCP vê com "muita preocupação o anúncio feito pelo Governo" de um plano "supostamente de apoio à comunicação social"."Aquilo que é anunciado é um ataque ao serviço público", afirmou António Filipe. "Essa quebra de receita não é colmatada com o aumento do investimento público (...), o que significará uma perda de receita que será diretamente transferida para as televisões privadas".Para o Partido Comunista isto demonstra "uma desvalorização do serviço público" que "é inaceitável" e merece "uma resposta muito firme".