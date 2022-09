Ministros explicam medidas de apoio anunciadas pelo Governo

Vários ministros explicam esta terça-feira, em conferência de imprensa, as medidas do plano de resposta ao aumento de preços anunciado na segunda-feira pelo primeiro-ministro.

9h54 - Começa a conferência de imprensa. Fernando Medina explica medidas







O ministro das Finanças já está a explicar as medidas de apoio anunciadas na segunda-feira. Fernando Medina considera que o plano apresentado pelo Governo é "eficaz" a enfrentar o fenómeno da inflação.





Assinala que as medidas abrangem "a larguíssima maioria da população portuguesa". Para além de procurar ajudar os públicos "mais vulneráveis, o programa dirige-se também "às classes médias", vincou.



Medina realça que se trata de um programa abrangente nas soluções, ao incluir áreas de preocupação para as famílias: combustíveis, habitação, transportes e energia.



O plano foca-se também na devolução "transversal de rendimentos" a vários segmentos, sublinha.



Por fim, o ministro considera que se trata de um apoio "oportuno no tempo", ao mesmo tempo que é um "programa prudente relativamente às finanças públicas do país", que irá atuar “com prudência com passos certos e passos seguros”.



Fernando Medina salienta que o executivo "quer distribuir hoje mas não quer, em nenhuma circunstância voltar a pedir amanhã".



O ministro destaca que, mesmo com estes medidas, se mantêm inalterados os objetivos do défice orçamental e divida publica.









9h39 - Reformados podem ficar prejudicados nos próximos anos







A Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados considera que este apoio pago em outubro pode prejudicar os reformados no futuro, sendo que a meia pensão paga agora é um adiantamento dos aumentos de janeiro.









"Somando os dois dá um valor de quase 8 por cento, o que cobre o valor da inflação deste ano, mas a questão põe-se em relação aos anos seguintes", acrescentou.

9h34 - Marcelo considera que solução é equilibrada









"O Governo, na minha interpretação, tentou fazer o equilíbrio", afirmou o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na noite de segunda-feira, numa apreciação ao plano apresentado pelo primeiro-ministro.

"Havia quem entendesse que o pacote devia ser muito pesado, muito significativo e duradouro. Havia quem entendesse que havia o risco de ser tão dispendioso e tão duradouro que corresse o risco de criar problemas para o Orçamento do Estado e endividasse o Estado português", acrescentou o chefe de Estado.







9h15 - Reação da oposição: Falta de ambição, propaganda e migalhas.







Os partidos de oposição ao Governo de António Costa consideram insuficientes as medidas anunciadas para apoiar as famílias face à inflação e revelam-se surpreendidos com a falta de ambição na redução de impostos.





Da esquerda à direita, afirmam também que as medidas anunciadas para os pensionistas configuram apenas um adiantamento que pode mesmo reduzir os aumentos previstos para o próximo ano.







9h10 - "Medidas pecam por tardias". A reação às medidas anunciadas pelo Governo







O Governo anunciou, na segunda-feira, um pacote de apoio às famílias de combate à inflação. Em reação ao anúncio do primeiro-ministro, alguns cidadãos admitem a importância das medidas mas que "vieram tarde de mais" e que para algumas famílias podem ser insuficientes.

9h00 - Ministros em conferência de imprensa para explicar medidas de apoio



A conferência de imprensa decorre esta terça-feira no Salão Nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa. Contará com a presença do titular da pasta das Finanças, Fernando Medina, mas também de outros ministros do Governo de António Costa.



Na conferência de imprensa vão estar a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.





Que medidas foram anunciadas?

O Governo anunciou na segunda-feira um pacote de medidas de apoio aos rendimentos das famílias para enfrentar os efeitos de inflação e o aumento dos custos energéticos. No total, estes apoios vão custar 2,4 mil milhões de euros. As medidas incluem as áreas de rendimentos, crianças e jovens, pensionistas, eletricidade, gás e combustíveis, rendas e transportes.







Pagamento extraordinário de 125 euros a cada cidadão não pensionista com rendimento até 2.700 euros brutos mensais;

Atribuição de pagamento extraordinário de 50 euros por cada descendente até aos 24 anos a seu cargo. Famílias vão receber este apoio independentemente do rendimento;

Pagamento aos pensionistas de 14 meses e meio de pensões, em vez dos habituais 14 meses. Meia pensão extra será paga em outubro;

Para pensões até 886 euros, haverá um aumento de 4,43 por cento em 2023. Nas pensões entre 886 e 2.659 euros, haverá aumento de 4,07 por cento no próximo ano. O aumento será de 3,53 por cento para as restantes pensões;

Congelamento dos preços dos passes dos transportes públicos e dos bilhetes na CP durante todo o ano de 2023;

Atualização máxima de 2% do valor das rendas das habitações e rendas comerciais durante o ano de 2023;

Criação de um apoio extraordinário ao arrendamento, através da atribuição de benefício fiscal aos senhorios sobre rendimentos prediais em sede de IRS ou IRC;

Redução do IVA da eletricidade, de 13 por cento para 6 por cento, medida que irá vigorar até dezembro de 2023;

Prolongamento até ao final deste ano a suspensão do aumento da taxa de carbono, da devolução aos cidadãos da receita adicional de IVA e da redução do ISP.





Os governantes vão explicar quais as medidas adotadas pelo Governo para colmatar a subida de preços e ajudar as famílias perante a crescente inflação. Na segunda-feira, o primeiro-ministro anunciou algumas das medidas que irão vigorar nos próximos meses.