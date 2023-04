"O Governo de alguma maneira acabou". Montenegro diz-se pronto a ser "alternativa"

“Hoje é dia 30 de abril de 2023.. E quem o diz não sou eu. Quem o diz é o presidente do Partido Socialista, independentemente da semântica, que é uma coisa que hoje é muito cara aos dirigentes do Governo e do Partido Socialista”, disse Luís Montenegro aos jornalistas, à margem de uma deslocação à Ovibeja.“A verdade é que, quando o presidente do PS afirma que este Governo tem que ser regenerado, que este Governo tem que ser refrescado, ele. Nesse aspeto, eu estou de acordo com ele”, acrescentou.

Em entrevista ao jornal Público, conhecida este domingo, Carlos César estimou que estão a faltar ao Governo rigor, disciplina e até uma eventual remodelação. O presidente do PS não vê motivos, por agora, para a saída de João Galamba do Ministério das Infraestruturas, mas sugere a António Costa a avaliação de um possível “refrescamento”.

O dirigente laranja mostrou-se, em seguida, convicto de que“Mas. O que eu posso dizer é que este Governo em concreto falhou e acabou do ponto de vista do seu espaço de manobra para motivar e mobilizar a sociedade portuguesa”, vincou.Questionado sobre o posicionamento assumido por Marcelo Rebelo de Sousa, que este fim de semana deixou claro que falará, em primeira instância, com o primeiro-ministro, uma vez inteirado do caso que envolve o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o adjunto exonerado Francisco Pinheiro, Montenegro disse respeitar o procedimento:, insistiu o líder do PSD, para afiançar que o maior partido da oposição está preparado “para poder assumir a condução de uma política governativa que transforme a vida das pessoas para melhor”.

"Falta de autoridade e capacidade de liderança"



Relativamente à situação de João Galamba no Governo,, referindo, a título de exemplo, a ministra da Agricultura,, reiterou.

João Galamba negou no sábado, em conferência de imprensa, ter procurado omitir dados à comissão de inquérito parlamentar sobre a TAP e sustentou ter "todas as condições" para permanecer em funções.



Montenegro frisou, ainda assim, que“Isso não é o que está contemplado na nossa lei e na nossa Constituição.. Os Serviços de Informação da República têm uma secretária-geral que tem que zelar pelo cumprimento da lei e que tem de dar conhecimento daquilo que faz ao primeiro-ministro, que por sua vez a lei também determina que tem de dar conhecimento ao presidente da República”, prosseguiu.“Eu pergunto: o senhor presidente da República já foi informado sobre o que andaram a fazer os Serviços de Informação?”, questionou.

“Onde anda o primeiro-ministro?”, perguntou depois Montenegro, criticando António Costa por não ter ainda respondido às dúvidas do PSD sobre a TAP, tendo decorrido quase um mês.





O presidente do PSD insistiu na ideia de que o partido é desde já "uma alternativa" à governação socialista: "O PSD está hoje pronto a apresentar um programa mobilizador e uma liderança efetiva de um governo que esteja à altura do momento histórico que estamos a passar".



Para Luís Montenegro, o país está a atingir um ponto de "exaustão completa".



Já este domingo, questionado em Coimbra pelos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a recusar-se a comentar, neste momento, a situação do Governo, afirmando que "as regras do jogo não o permitem". Quanto às palavras de Luís Montenegro, o presidente da República optou também pelo silêncio.