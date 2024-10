OE2025. Pedro Nuno Santos faz declaração ao país esta quinta-feira

"O Secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, faz hoje às 20h00, uma declaração ao país, na sede nacional do PS, a propósito do Orçamento do Estado para 2025", lê-se na nota do gabinete de imprensa do PS.







O PS tinha anunciado esta semana uma reunião da Comissão Política do partido para decidir o sentido de voto em relação ao Orçamento do Estado na próxima segunda-feira , dia 21 de outubro, após o Congresso do PSD.





Pedro Nuno Santos antecipa-se assim à referida Comissão Política e também ao Congresso do PSD, que se realiza este fim de semana.







A discussão e votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2025 está marcada para os dias 30 e 31 de outubro.