Orçamento. PS admite avançar com propostas sobre INEM na especialidade

Em declarações à Antena 1, João Paulo Correia, deputado e coordenador do PS na comissão parlamentar de saúde, adianta que o INEM será um dos assuntos em destaque."[As propostas do PS de alteração ao Orçamento do Estado] Serão apresentadas e anunciadas amanhã na Assembleia da República pela líder parlamentar (...) Mas [o INEM] será certamente um dos temas dominantes do debate na especialidade, até por tudo o que representa", afirmou o ex-secretário de Estado do Governo de António Costa no programa Entre Políticos João Paulo Correia acusa ainda o Governo e o Ministério da Saúde de não considerarem a situação do INEM uma prioridade na proposta orçamental. "O Orçamento de Estado para 2025 tem zero para o INEM, o que significa que na cabeça da senhora ministra e do primeiro-ministro não estava nada previsto em termos de reforço. Tal como também o Plano de Emergência tem zero medidas para o INEM, zero", insistiu.O PSD recusa as críticas do PS à forma como o Governo tem lidado com a crise no INEM e aponta os dedos à governação socialista. "Nós temos de perceber - e o PS aí também não fez nada - como é que é feito o financiamento do INEM, que também está muito assente na questão dos seguros. Agora, depois de [os socialistas] terem estado mais de três mil dias a governar e de não terem feito nada perante um cenário, que é de desvalorização INEM, estão a ser dados passos para se resolver a debilidade estrutural dos serviços de socorro no nosso país", sublinha Alexandre Poço.O deputado e vice-presidente do PSD afirma ainda que, desde que tomou posse, o Executivo da AD já apresentou várias medidas: "Contratando mais pessoas, tendo mais viaturas, mais helicópteros, dando mais condições salariais a pessoas que ganham 920 euros, e, por isso, é que nós vamos também rever a grelha salarial".Nesse sentido, Alexandre Poço considera que "não é sério" afirmar que "não se está a fazer nada" no INEM e na valorização das carreiras na área da saúde.E acrescenta: "Eu estou muito convicto de que vai ser possível melhorar a situação e rever a carreira destes técnicos do INEM e que vai continuar-se a procurar chegar a um acordo relativamente à situação dos médicos e dos farmacêuticos".Joana Mortágua, deputada e dirigente do BE, lamenta que PS e PSD não tenham acompanhados as propostas dos bloquistas sobre o Instituto Nacional de Emergência Médica e acusa o Governo de "correr atrás do prejuízo"."O BE tinha colocado uma proposta no Orçamento de Estado para 2024 que previa a contratação de 500 técnicos para o INEM. Em 2023 fizemos uma proposta parecida e, em 2022, também fizemos uma proposta parecida. Das três vezes, estas propostas chumbaram com votos contra do PS e abstenções do PSD", sublinha, em declarações à Antena 1.A deputada do Bloco de Esquerda aponta ainda o dedo a Luís Montenegro pela forma como o Governo reagiu à situação no INEM: "O primeiro-ministro disse que não andava a correr atrás pré-avisos de greve, mas foi a correr atrás das consequências do pré-aviso de greve, porque veio a correr atrás das tragédias que aconteceram para fazer acordos com os trabalhadores e para fazer investimentos no INEM que não estavam previstos".