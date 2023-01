Parlamento debate e vota moção de censura ao Governo

A Assembleia da República debate esta tarde a moção de censura submetida pela Iniciativa Liberal, numa sessão que vai ocupar mais de três horas e que conta com a presença do primeiro-ministro, António Costa. Acompanhamos aqui, ao minuto, a discussão.

Mais atualizações

18h15 – Fernando Medina vai à AR na sexta-feira prestar esclarecimentos sobre a TAP



O ministro das Finanças vai esta sexta-feira à Assembleia da República para prestar esclarecimentos sobre a polémica da TAP.



“A Comissão de Orçamento e Finanças recebe, em audição, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, no âmbito do requerimento potestativo apresentado pelo PSD, ao abrigo do n.º 3 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República, para prestação de esclarecimentos no âmbito do processo da TAP”, lê-se na

17h27 – Costa vai propor ao PR “estabelecimento de circuito” entre proposta e nomeação de membros do Governo



António Costa anunciou que vai propor ao presidente da República o estabelecimento de um circuito entre a proposta do primeiro-ministro e a nomeação de membros de Governo, de modo a “evitar desconhecer factos que não estamos em condições de conhecer e garantir maior transparência e confiança de todos no momento da nomeação”.



“Não acho que possamos e devamos normalizar situações anómalas, mesmo que sejam casos e casinhos. Têm de ser levados a sério e, sobretudo, tem de se dar confiança de que os levamos a sério”, declarou.



17h24 - Livre pede audição prévia de governantes na AR



Rui Tavares, do Livre, pediu a António Costa para não “deixar a Assembleia da República de fora destes procedimentos” e insistiu numa audição individual prévia dos governantes na AR “antes da plenitude de funções”.







17h21 - PAN pede maior diálogo e critica “maioria absoluta cega na sua própria vaidade”



Inês Sousa Real disse que “o PAN não se revê numa direita que quer esgotar o Estado social, numa direita conservadora”, mas também não se pode rever “numa maioria absoluta que está cega na sua própria vaidade”.



A líder do PAN pediu o regresso dos debates na Assembleia da República e afirmou que apesar de Costa ter prometido que ia haver diálogo, “o que temos assistido são ministros a passar por cima da sua palavra e problemas nas nomeações”.



17h16 – PS acusa PSD de ser partido da “não posição e do bota-abaixismo”



O líder parlamentar do PS acusou o PSD de não ser um partido da oposição, mas sim um partido da “não posição e do bota-abaixismo”, o que “não cria nenhuma alternativa neste país”.



“Quanto à direita radical, já sabíamos: vem a este debate essencialmente criticar o Governo não pelos resultados, mas por um conjunto de outros fenómenos”, declarou Eurico Brilhante Dias.



17h10 - António Costa: “O maior sonho da direita é criar uma crise política”



Costa voltou a atacar a direita, afirmando que o seu maior sonho “é criar uma crise política”.



"A missão da direita é provocar a crise, a nossa é resolver a crise", disse o primeiro-ministro.



“Há aqueles que, na boa tradição passista, dizem que o diabo vem aí, vamos deixa-los fritar em lume brando (...) pode ser que lá em 2024 já estejam bem fritinhos", disse Costa, referindo-se ao PSD.



"Outros dizem 'é melhor não os deixar lá, é melhor deitá-los abaixo'. Se os deixamos lá pode ser que, mais uma vez, o encontro com o diabo não se verifique", afirmou.







16h55 - António Costa sobre secretária de Estado da Agricultura: “Tudo o que ganhou, declarou”



Em resposta a André Ventura, António Costa adiantou que a nova secretária de Estado da Agricultura lhe garantiu que “tudo o que ganhou, declarou”.



“O que a senhora me disse foi o que lhe posso dizer. Só posso fazer fé no que me diz, não tenho acesso às contas bancárias da secretária de Estado. Se diz a verdade, não tenho nada a apontar. Se em abstrato um membro do Governo tiver rendimentos não declarados, claro que não deve manter-se como membro do Governo”, disse o primeiro-ministro.



16h49 – Ventura: “São casos atrás de casos que minam o prestígio do Governo”



Mostrando uma capa de jornal, André Ventura referiu-se à notícia sobre a PJ ter descoberto “a multiplicação de dinheiro no banco depositado em nome de Carla Alves”, nova secretária de Estado da Agricultura.



“Aqui, a conversa é fácil: é que na conta da secretária de Estado do seu Governo entrou, em três anos, dinheiro que não corresponde à sua declaração”, insistiu. “Pergunto-lhe se é isso que quer passar para o país, a imagem de que é normal um governante das suas contas ter dinheiro que não declarou”.



Para o líder do Chega, tem de haver responsabilidade política, tal no caso de Alexandra Reis, ex-secretária de Estado do Tesouro que esteve envolvida numa polémica indemnização por parte da TAP, originando a demissão do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.



“São casos atrás de casos que minam o prestígio e a autoridade do seu Governo”, acusou André Ventura.

16h47 - Costa responde ao PSD: “Em 2008 estava a tirar a CM Lisboa da bancarrota em que a direita a tinha deixado”



“Eu era primeiro-ministro quando em junho de 2017 Portugal saiu do procedimento por défice excessivo e em 2008 estava a tirar a Câmara Municipal de Lisboa da bancarrota em que a direita a tinha deixado”, disse Costa em resposta a Joaquim Miranda Sarmento, que usou as palavras “pântano” e “bancarrota” para descrever o atual Governo.







16h45 – Costa: “Nunca tive medo de dar a cara para ir a eleições”

16h20 - PCP diz que “há coincidência do Governo com políticas da IL”



Alma Rivera, do PCP, acusou o Governo de António Costa de continuar “a desvalorizar os profissionais de saúde e a patrocinar o negócio da doença”.









16h12 - Costa ataca Catarina Martins: “Não se combate o populismo de direita sendo-se populista à esquerda”



Em resposta a Catarina Martins, Costa disse que não afirmou “que os casos não tinham importância e há casos e casinhos”.



“Quem sabia tirou as devidas consequências”, disse Costa, referindo-se à polémica da TAP que levou à demissão de Alexandra Reis e de Pedro Nuno Santos.



Em relação à mais recente polémica que envolve a nova secretária de Estado da Agricultura, António Costa disse ficar surpreendido por ser “uma deputada do BE, ainda para mais Catarina Martins, que coloque a questão sobre a necessidade de demitir uma mulher do Governo porque o marido é acusado num processo crime”.



“Nós não sabemos se o marido vai ser condenado, mas a secretária de Estado não é acusada de nada”, defendeu.



“A civilização e o mundo da justiça demorou muitos séculos a construir e não há populismo de esquerda que faça abanar-me quanto às minhas convicções sobre os princípios fundamentais do Estado de direito”, afirmou Costa.



O primeiro-ministro terminou a sua intervenção com duras palavras contra a deputada do Bloco de Esquerda: “Não se combate o populismo de direita sendo-se populista à esquerda”.



16h10 – Governo faz “favores à direita” com sucessivos casos, considera BE



Catarina Martins considera que seria difícil um Governo do Partido Socialista fazer tantos favores à direita como este Governo está a fazer.



“A cada caso que é encerrado, a cada nomeação que é feita, abre-se um novo caso”, condenou a líder bloquista, considerando “absolutamente imprudente a forma como o Governo tem lidado com as nomeações e responsabilidades dos seus membros”.



“Que resultados podem diferenciar este PS da direita?”, questionou Catarina Martins. “Aliás, os casos são um favor à direita porque a direita da política não pode falar. Porque a direita, como o Governo, vive bem com salários e pensões abaixo da inflação”.



Para o Bloco de Esquerda, “a maioria absoluta do Partido Socialista é mesmo muito parecida com a direita e falha em absoluto na resposta à vida das pessoas”.



16h05 - Costa ataca IL com exemplo de Liz Truss. “Destruiu todos os mitos liberais”



Em resposta à Iniciativa Liberal, António Costa salientou que nestes últimos sete anos, Portugal só não subiu “acima da média da UE no pico da pandemia da covid-19 em 2020” e sublinhou que este crescimento “não tem sido feito, felizmente, com as políticas do IL”.



16h00 – Costa “monta governos a pensar nos desafios internos” do PS, acusa IL



Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, realçou que desde que o Governo tomou posse, o PIB português cresceu 15%, “cerca de metade daquilo que cresceu nos países da coesão como a Estónia, a Polónia, a Lituânia ou a Roménia”.



“Isto tem um impacto real na vida das pessoas, isto significa que se desde 2016 o seu Governo tivesse conseguido que o país crescesse tanto quanto os outros países da coesão, por esta altura uma pessoa que ganha 1200€ ganharia cerca de 1400€”, exemplificou o deputado.



Para a IL, António Costa “monta governos não a pensar nos desafios do país, mas a pensar nos desafios internos” do PS.





15h53 - PS diz que nenhum ministro está no Governo “por ganância ou para ganhar a vidinha”



Porfírio Silva, do PS, disse que a moção de censura do Iniciativa Liberal “é uma inutilidade, até o PSD reconhece”.



“Uma moção de censura não serve para nada quando não há alternativa política e o PSD sabe por causa própria que não há alternativa política”, afirmou.



O deputado socialista garantiu que os ministros que têm servido no Governo de António Costa “estão na vida pública por causas por causas, pelo bem comum. Nenhum esteve ou está por ganância ou para ganhar a vidinha”.



15h43 – PSD critica “trapalhadas governativas”



João Moura, do PSD, criticou na sua intervenção as “trapalhadas governativas como nas novelas”, onde “as vítimas são sempre as mesmas: os portugueses”.



“Das duas uma: ou o Governo muda de vida e quebra a muralha de gelo que o separa dos portugueses; ou não chega ao inverno porque os portugueses vão mudar de Governo”, declarou o deputado social-democrata.



João Moura criticou ainda António Costa e a sua “postura de realeza com que diz ao povo: habituem-se”. “Habituem-se a um sistema de saúde gravemente doente; habituem-se a escolas sem professores; habituem-se a um país com a floresta a arder mas que, segundo o algoritmo, pode arder muito mais; habituem-se ao empobrecimento”, frisou.



15h38 - Costa diz que nunca foi “interpelado por nenhum cidadão” sobre mudanças no Governo



“A minha função como primeiro-ministro é não só resolver problemas que surjam no Governo, mas é sobretudo preocupar-me com os problemas que afetam os portugueses. Esses é que são os problemas que contam verdadeiramente para a vida política”, disse o primeiro-ministro no Parlamento em resposta a Cotrim de Figueiredo.



“Até hoje nunca fui interpelado na rua por nenhum cidadão a perguntar-me sobre se A ou B era secretário de Estado”, disse Costa, que sublinhou que o que verdadeiramente importa para os portugueses são medidas como a redução do IVA e do ISP.







15h30 – Costa critica “líder demissionário do IL” por “procurar derrubar o Governo legítimo”

“Fomos eleitos com um programa e é com esse programa que temos de governar”, disse Costa, que afirmou que a direita de “nem sequer na censura ao governo se consegue entender”.





“Cada dia que passa a situação só tenderá a piorar, o que tornará mais difícil a inversão da mesma. O Governo já não é só incompetente, o Governo tornou-se numa fonte de instabilidade. Portanto, esta moção de censura é a nossa forma de dizer ao Parlamento e ao país: não à incompetência, não à instabilidade. Precisamos de um Governo novo já”, declarou.







Cotrim Figueiredo lançou críticas ao Serviço Nacional de Saúde, criticando o que considera o “caos completo nas urgências”, assim como a “incompetência” na educação e na Segurança Social.





Mas, para a IL, o “sinal mais dramático e vergonhoso de todos desta incompetência na economia: temos 4,5 milhões de portugueses que ou são pobres ou estão em risco de pobreza”.







A segunda moção de censura ao Governo de António Costa vai ser reprovada com os votos contra de PS, PCP e do deputado único do Livre. PSD, Bloco de Esquerda e PAN vão abster-se. Só a Iniciativa Liberal e o Chega vão votar favoravelmente.





Na moção de censura - apresentada na esteira do caso da indeminização paga pela TAP a Alexandra Reis, ex-secretária de Estado do Tesouro, que acabou por ditar a demissão de Pedro Nuno Santos da pasta das Infraestruturas e Habitação -, a Iniciativa Liberal propõe-se sair “em defesa das instituições e pelo fim da degradação política, económica e social a que o Governo tem conduzido o país”.





Na antecâmara do debate no hemiciclo, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, veio sustentar que “uma moção de censura que acrescenta pouco à vida dos portugueses e às soluções para que os portugueses possam viver melhor”, pelo que “a maioria parlamentar, lado a lado com os portugueses” fará cair a iniciativa. A moção de censura da é segunda a visar o XXIII Governo Constitucional desde que este entrou em funções, a 30 de março de 2022. A primeira foi apresentada em julho pelo Chega.





Por sua vez, o líder dos social-democratas, Luís Montenegro, argumentou que a abstenção é o sentido de voto que traduz o respeito do partido pela “vontade dos portugueses”, dada a maioria absoluta conferida ao PS nas últimas eleições legislativas..

