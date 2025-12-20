Defesa central brasileiro Thiago Silva regressa ao FC Porto 21 anos depois

O central, de 41 anos, terminou em dezembro contrato com o Fluminense, clube no qual jogou nas últimas duas temporadas, assinando pelos 'azuis e brancos' como jogador livre.



O vínculo de Thiago Silva com o FC Porto é válido até ao final da época, com mais uma temporada de opção e, segundo os 'dragões', a contratação não envolveu custos de intermediação.



"Nação portista, anuncio o meu retorno aos 'dragões' e o quão estou feliz e lisonjeado por esta oportunidade. Estou motivado e espero que possa ajudar a equipa da melhor maneira possível. Agradeço ao presidente André Villas-Boas e ao nosso 'mister' Francesco Farioli. Estou ansioso por vestir novamente estas cores", disse Thiago Silva, em declarações aos meios oficiais do clube.



O técnico Francesco Farioli já havia confirmado por diversas ocasiões a necessidade de contratação de um jogador destro para o eixo defensivo, para colmatar a ausência prolongada de Nehuén Pérez, que atravessa um longo período de recuperação de uma rotura total de um tendão de Aquiles.



Com uma extensa e titulada carreira, Thiago Silva destacou-se nas suas passagens por AC Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, além de somar 113 internacionalizações pela principal seleção do Brasil.



Entre os 31 títulos que conquistou estão uma Liga dos Campeões e um Mundial de clubes pelo Chelsea, em 2021, bem como sete edições da Liga francesa pelo Paris Saint-Germain e uma Liga italiana pelo AC Milan.



Com a camisola da seleção 'canarinha', Thiago Silva tornou-se um emblemático capitão da equipa, tendo erguido uma Taça das Confederações, em 2013, e uma Copa América, em 2019.



A nível individual, foi três vezes selecionado para a 'equipa do ano' da FIFA (2013, 2014 e 2015) e eleito melhor jogador do Mundial de clubes de 2021, entre várias outras distinções.



Apesar dos 41 anos, fez 46 jogos em 2025 pelo Fluminense, um sinal de que poderá ter o ritmo de jogo necessário para entrar prontamente na equipa, tendo o central assinado um contrato de curta duração para suprir de forma imediata uma lacuna identificada no plantel portista.



Em 2005, Thiago Silva saiu do brasileiro Juventude para ingressar, pela primeira vez, no futebol europeu, pela porta do FC Porto, tendo realizado 14 jogos pela equipa B, nunca tendo conseguido chegar à formação principal.



Sem nunca se conseguir afirmar na cidade 'invicta', o jogador foi diagnosticado com tuberculose e viu o seu percurso futebolístico em risco, um grave problema que se estendeu ao período em que esteve, depois, emprestado ao Dínamo de Moscovo.



Em 2006, regressou ao Brasil para representar o Fluminense e foi no país natal que conseguiu relançar a carreira, antes de ter ingressado no AC Milan, três anos depois, e conseguido estabelecer-se no futebol europeu.