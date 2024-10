Paulo Rangel diz que "posição natural" do PS será viabilizar Orçamento

"Seria um precedente. Dá-se sempre uma oportunidade ao Governo", acrescentou, apelando a que o PS "não quebre esta regra salutar para a estabilidade".



Para Rangel, ao viabilizar o documento, o PS "não perde a sua identidade nem a sua capacidade de liderança de oposição, mas permite que se governe".



O Governo entrega esta quinta-feira na Assembleia da República a proposta do Orçamento para 2025 que foi aprovada sem o "acordo formal" do PS. No entanto, Rangel diz que o Governo foi "100%" ao encontro das exigências do Partido Socialista para viabilizar o Orçamento.



"É uma proposta unilateral que em rigor é bilateral", explicou, afirmando que a "proposta corresponde àquilo que o PS tinha requerido nas negociações".



Sobre a possibilidade de o Governo ficar dependente do Chega para a aprovação do Orçamento, Rangel diz que o Executivo "foi muito claro no sentido de que a construção deste Orçamento seria feita com o PS, isto é, não amarrando o PS às nossas políticas, mas de forma a que o PS pudesse viabilizar sem prescindir da sua capacidade política alternativa".



"A proposta que vai ser entregue contempla os resultados dessas negociações e cumpre a 100% aquilo que resultou do espírito de negociação com o PS", reiterou.

Artigos Relacionados Entrega e apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2025