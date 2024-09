Pedro Nuno garante candidato forte do PS para ganhar Câmara do Porto em 2025

Em declarações no final da reunião com a Federação Nacional dos Médicos, o líder socialista lembrou que ainda não decorre a fase de decisão dos candidatos para a segunda maior câmara do país e, quando questionado sobre se o ex-ministro da Saúde e antigo vereador na Cidade Invicta, Manuel Pizarro seria um bom nome, concordou.

"Manuel Pizarro com certeza que seria um bom nome para a Câmara do Porto. Ele é um grande quadro do PS", disse.

Sem se comprometer como nomes, Pedro Nuno Santos, deixou a certeza de que "o PS apresentará um candidato muito forte" para poder "vencer a Câmara Municipal do Porto e fazer um bom trabalho".