Presidenciais. A noite eleitoral acompanhada ao minuto

Acompanhamos aqui os principais acontecimentos deste domingo, dia das eleições presidenciais - desde a votação até ao escrutínio e às reações dos protagonistas políticos na emissão especial da RTP.

19h01 - Assembleias de voto fecharam em Portugal Continental e na Madeira



As assembleias de voto para as eleições presidenciais encerraram às 19h00 em Portugal Continental e na Madeira. O mesmo acontece daqui por uma hora nos Açores, devido à diferença horária.







19h00 - Projeção da Universidade Católica prevê abstenção de 50 a 55 por cento



A estimativa da Universidade Católica para a RTP situa a abstenção nestas eleições presidenciais entre os 50 e os 55 por cento. A participação nas eleições está entre os 45 e os 50 por cento de acordo, com esta estimativa.



Os dados de participação foram calculados com base nos resultados de participação eleitoral às 16h00 divulgados pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna às 17h00.



Recorde-se que nas últimas eleições presidenciais, em 2016, a taxa de abstenção foi de 51,3%.



A estimativa da participação é meramente indicativa e não tem por base os dados da sondagem que a Universidade Católica está a realizar para a RTP.







18h46 - O ambiente que se vive nas sedes de campanha



A noite eleitoral dos candidatos teve de ser adaptada ao confinamento e às regras sanitárias impostas devido à pandemia de Covid-19.

18h39 – Fotogaleria: O retrato do dia de votação



Debaixo de nova fase de confinamento e em contexto de agravamento da pandemia da Covid-19, culmina este domingo o processo das eleições presidenciais. Esta é a 10ª vez em democracia, desde 1976, que os eleitores portugueses são convocados a escolher o Presidente da República.



18h30 - Eleitores que chegarem à fila até às 19h00 podem votar



Quando falta apenas meia hora para o fecho das urnas em Portugal Continental, recorda-se que, tal como aconteceu noutros escrutínios, os eleitores que estiverem numa fila para a votação às 19h00 poderão votar depois dessa hora.







18h23 - Presidenciais. Decorre a fase derradeira da votação



As mesas de voto têm poucas filas de eleitores, numa altura em que falta menos de uma hora para o fecho das urnas em Portugal Continental.

18h14 – Afluência às 16h00 é a segunda mais baixa desde 2006



A afluência às urnas às 16h00 nas presidenciais, 35,4%, é a segunda mais baixa desde as eleições de 2006, ano em que este número passou a ser divulgado pela administração eleitoral.



Este valor só foi inferior em eleições presidenciais em 2011, quando a afluência às 16h00 foi de 35,1%, e é 2,3 pontos percentuais abaixo das eleições de há cinco anos.



Nas presidenciais de 2016, que elegeram Marcelo Rebelo de Sousa, tinham votado 37,7% até às 16h00, numas eleições em que a abstenção global subiu aos 51,3%.







18h05 – CNE fala em número residual de queixas nas votações desta tarde



João Tiago Machado, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), admite erros nas mesas de voto mas diz que há apenas uma dezena de queixas por parte dos eleitores.

18h04 – Afluência de 35,44% até às 16h00



A afluência às urnas nestas Presidenciais era até às 16h00 de 35,44%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI). Nas últimas eleições presidenciais, em 24 de janeiro de 2016, à mesma hora, a afluência foi de 37,69%.



Ricardo Ferreira Reis, diretor do centro de sondagens da Universidade Católica, diz à RTP que os dados indiciam uma forte participação em relação ao esperado.



"Os cenários mais pessimistas que apontavam para uma abstenção de 70 a 75 por cento estão completamente excluídos. Neste momento a abstenção já não pode ser acima de 64 por cento e ainda estão pessoas a votar depois das 16h00", refere.



Acrecenta ainda que a participação está a ser "acima do que se esperava", tendo em conta a situação de pandemia.

18h00 – Votação aproxima-se do fim

Até às 16h00, a afluência às urnas tinha sido de 35,44 por cento. Nas últimas eleições presidenciais, em 2016, a afluência até à mesma hora foi de 37,69 por cento.







Em breve surgirão as projeções atualizadas da abstenção e, pouco depois, acompanharemos os resultados da votação em tempo real.

Resta uma hora para o encerramento das urnas. O dia de votação foi marcado por regras sanitárias para que a pandemia de Covid-19 não afetasse a participação dos eleitores., desde a manhã, a ida dos portugueses às urnas. Na generalidade do país, as filas avançaram com rapidez e as medidas de contenção, como o distanciamento e o uso de máscara, foram cumpridas.Em Morgado, Montalegre, a votação começou mais tarde, depois de a assembleia de voto se ter deparado, pela manhã, com as portas fechadas a cadeado e barradas por contentores do lixo – uma forma de protesto da população local contra a exploração de uma mina de lítio na freguesia.Esta é a 10ª vez em democracia, desde 1976, que os portugueses são convocados a escolher o Presidente da República.Concorrem a estas eleições sete candidatos: Marisa Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda, Marcelo Rebelo de Sousa, candidato à reeleição apoiado por PSD e CDS-PP, Tiago Mayan, com o apoio da Iniciativa Liberal, André Ventura, rosto do Chega, o ex-militante do PS e líder do RIR Vitorino Silva, também conhecido como Tino de Rans, João Ferreira, apoiado por PCP e PEV, e Ana Gomes, militante socialista que conta com o apoio de PAN e Livre.