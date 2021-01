Presidenciais. A jornada eleitoral acompanhada ao minuto

Acompanhamos aqui os principais acontecimentos deste domingo, dia das eleições presidenciais - desde a votação até ao escrutínio e às reações dos protagonistas políticos na emissão especial da RTP.

Mais atualizações

11h45 - Tiago Mayan diz que filas “são um sinal de que os portugueses estão a aderir a esta eleição”



O candidato apoiado pelo Iniciativa Liberal mostrou-se confiante na afluência às urnas, considerando que as filas “são um sinal de que os portugueses estão a aderir a esta eleição



Tiago Mayan Gonçalves votou no Porto, na Universidade Católica. Afirma que esteve pouco mais de 30 minutos na fila. “Não se assustem, as coisas estão a funcionar bem”, disse o candidato aos portugueses, apelando a que “não tenham medo” e votem.







“Votar é seguro”, garantiu Tiago Mayan. “Apesar das filas, tudo é fluido”, acrescentou.



“A perceção que eu tive é que de facto está a haver adesão”, disse Tiago Mayan.





11h33 - Alvalade. Alguma desorganização mas sentido de segurança de forma geral



Em Alvalade, onde sete mil pessoas estão inscritas, os eleitores queixam-se de alguma desorganização, mas há um sentimento geral de segurança. Há um cumprimento geral das medidas.

Em Alvalade, onde sete mil pessoas estão inscritas, os eleitores queixam-se de alguma desorganização, mas há um sentimento geral de segurança. Há um cumprimento geral das medidas.





11h20 - Mesa de Morgade, Montalegre, bloqueada com cadeados e contentores



A mesa de voto da Junta de Freguesia de Morgade, em Montalegre, estava hoje de manhã com portas encerradas a cadeado e bloqueadas por contentores de ecoponto, disseram à Lusa fontes da Junta local e da GNR.



Segundo o presidente da Junta, José Nogueira, a população estará novamente a protestar contra exploração de uma mina de lítio a céu aberto nesta freguesia de Montalegre, no distrito de Vila Real, à semelhança do sucedido nas eleições legislativas e europeias de 2019.



"Houve efetivamente bloqueio, com contentores de ecoponto na entrada e pedras que tiveram de ser removidos, e agora mantém-se o bloqueio no sentido de não haver ninguém a votar", sublinhou.



Para José Nogueira, esta é "mais uma forma de protesto que as pessoas têm e um direito que lhes assiste para ver se efetivamente são ouvidas".



Fonte da GNR de Vila Real adiantou à Lusa que as duas portas de entrada para o edifício onde está instalada a mesa de voto naquela localidade sofreram uma tentativa de bloqueio, inclusive com cadeados.



Segundo a mesma fonte, "não se registaram incidentes e foi cumprido o horário inicialmente previsto para a abertura".







11h10 - “Vi muita afluência e muita organização”. Marisa Matias garante que votar é seguro



A candidata Marisa Matias já exerceu o seu direito de voto no pavilhão Mário Mexia, em Coimbra. A candidata às presidenciais apoiada pelo Bloco de Esquerda afirma que durante os 40 minutos em que esteve na fila para o voto viu “muita afluência e muita organização”.



Marisa Matias apelou a todos os portugueses para que se dirijam às urnas. “Votar é seguro”, garantiu uma das sete candidatas às presidenciais.

A candidata Marisa Matias já exerceu o seu direito de voto no pavilhão Mário Mexia, em Coimbra. A candidata às presidenciais apoiada pelo Bloco de Esquerda afirma que durante os 40 minutos em que esteve na fila para o voto viu “muita afluência e muita organização”.Marisa Matias apelou a todos os portugueses para que se dirijam às urnas. “Votar é seguro”, garantiu uma das sete candidatas às presidenciais.





10h47 - Faro. Ligeira confusão nos percursos para chegar às mesas de voto



Em Faro, houve algumas confusões iniciais nos percursos para chegar às suas mesas de voto.



A afluência tem estado a ser a normal para o ato eleitoral, constatou o repórter da RTP, Duarte Baltazar.

Em Faro, houve algumas confusões iniciais nos percursos para chegar às suas mesas de voto.A afluência tem estado a ser a normal para o ato eleitoral, constatou o repórter da RTP, Duarte Baltazar.





10h34 - Jerónimo de Sousa diz que “não há incompatibilidade” entre exercício do voto e pandemia



O secretário-geral do PCP já votou em Santa Iria da Azoia, em Loures. Jerónimo de Sousa reconhece que é “natural” que exista um “sentimento de insegurança” devido à pandemia que leve a não participar no ato eleitoral, mas garante que “vale a pena vir votar”, argumentando que todas as medidas de segurança e sanitárias estão a ser cumpridas.



Questionado sobre se não é contraditório apelar ao voto numa altura em que o país está em confinamento, o secretário-geral do PCP afirma que “não há incompatibilidade no exercício de um direito fundamental”.



“A melhor forma de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição é permitir que os portugueses votem”, conclui Jerónimo de Sousa.

O secretário-geral do PCP já votou em Santa Iria da Azoia, em Loures. Jerónimo de Sousa reconhece que é “natural” que exista um “sentimento de insegurança” devido à pandemia que leve a não participar no ato eleitoral, mas garante que “vale a pena vir votar”, argumentando que todas as medidas de segurança e sanitárias estão a ser cumpridas.Questionado sobre se não é contraditório apelar ao voto numa altura em que o país está em confinamento, o secretário-geral do PCP afirma que “não há incompatibilidade no exercício de um direito fundamental”.“A melhor forma de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição é permitir que os portugueses votem”, conclui Jerónimo de Sousa.





10h10 - Francisco Rodrigues dos Santos deixa apelo ao voto em segurança



O líder do CDS-PP foi a primeira figura política de relevo a votar este domingo. Francisco Rodrigues dos Santos votou pouco antes das 10h00 na Escola Secundária do Lumiar em Lisboa e deixou um apelo ao voto.



"Estas eleições presidenciais são um ato crucial na vida do nosso país e para o nosso futuro colectivo", afirmou, lembrando que o país vive já uma situação de instabilidade devido à pandemia de Covid-19.



O centrista revelou que viu maior afluência do que o habitual na sua área de votação.

O líder do CDS-PP foi a primeira figura política de relevo a votar este domingo. Francisco Rodrigues dos Santos votou pouco antes das 10h00 na Escola Secundária do Lumiar em Lisboa e deixou um apelo ao voto."Estas eleições presidenciais são um ato crucial na vida do nosso país e para o nosso futuro colectivo", afirmou, lembrando que o país vive já uma situação de instabilidade devido à pandemia de Covid-19.O centrista revelou que viu maior afluência do que o habitual na sua área de votação.





10h05 - Coimbra. Esforços multiplicam-se para agilizar votação em segurança



Em Coimbra as eleições decorrem sem problemas desde as primeiras horas.



Devido à extensão das filas provocada pelo respeito pelo distanciamento social, os responsáveis da Junta de freguesia de Santa Maria dos Olivais procuram que as pessoas com mobilidade reduzida ou outras dificuldades possam votar o mais depressa possível.

Em Coimbra as eleições decorrem sem problemas desde as primeiras horas.Devido à extensão das filas provocada pelo respeito pelo distanciamento social, os responsáveis da Junta de freguesia de Santa Maria dos Olivais procuram que as pessoas com mobilidade reduzida ou outras dificuldades possam votar o mais depressa possível.





10h00 - Lisboa. Pandemia obriga a esforços especiais para votação em segurança



Percursos diferentes e bem sinalizados, higienização e proteção especial dos membros das mesas de votação.



A junta de freguesia de Alvalade diz que fez tudo para proporcionar conforto e segurança aos eleitores.

Percursos diferentes e bem sinalizados, higienização e proteção especial dos membros das mesas de votação.A junta de freguesia de Alvalade diz que fez tudo para proporcionar conforto e segurança aos eleitores.





9h55 - Voto com distância social no Porto



Na Escola do Bom Sucesso, no Porto, formou-se fila ainda antes da abertura das assembleias eleitorais. Uma tentativa de evitar filas e votar em maior segurança.

Na Escola do Bom Sucesso, no Porto, formou-se fila ainda antes da abertura das assembleias eleitorais. Uma tentativa de evitar filas e votar em maior segurança.





9h50 - Primeiro-ministro apela ao voto e ao respeito pelas medidas de segurança



Numa mensagem publicada no Twitter e dirigida a todos os portugueses, António Costa apelou esta manhã ao voto.



Votar é um direito fundamental e um exercício de cidadania. Não o fazer é deixar que outros decidam o nosso futuro.

Para garantir as regras sanitárias estão abertas mais de 12 mil secções de voto e foram adquiridos milhares de equipamentos, num planeamento sem precedentes. — António Costa (@antoniocostapm) January 24, 2021

O primeiro-ministro apelou ainda ao respeito pelas regras sanitárias de segurança quando forem votar, relembrando que existem quatro medidas essenciais para o voto em segurança: “utilizar máscara; manter a distância de segurança; desinfetar as mãos; utilizar caneta própria”.



Numa mensagem publicada no Twitter e dirigida a todos os portugueses, António Costa apelou esta manhã ao voto.O primeiro-ministro apelou ainda ao respeito pelas regras sanitárias de segurança quando forem votar, relembrando que existem quatro medidas essenciais para o voto em segurança: “utilizar máscara; manter a distância de segurança; desinfetar as mãos; utilizar caneta própria”.

9h45 - Dia de ida às urnas

Voto antecipado

Quem se inscreveu para o voto antecipado e não o concretizou pode fazê-lo hoje.



Debaixo de nova fase de confinamento e em contexto de agravamento da pandemia da Covid-19, culmina este domingo o processo das eleições presidenciais. Esta é a 10ª vez em democracia, desde 1976, que os eleitores portugueses são convocados a escolher o Presidente da República.A campanha eleitoral terminou na sexta-feira.Concorrem a estas eleições sete candidatos: Marisa Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda, Marcelo Rebelo de Sousa, candidato à reeleição apoiado por PSD e CDS-PP, Tiago Mayan, com o apoio da Iniciativa Liberal, André Ventura, rosto do Chega, o ex-militante do PS e líder do RIR Vitorino Silva, também conhecido como Tino de Rans, João Ferreira, apoiado por PCP e PEV, e Ana Gomes, militante socialista que conta com o apoio de PAN e Livre.Cerca de 80 por cento dos eleitores inscritos para o voto antecipado votaram no passado domingo, de acordo com os dados finais dos 308 municípios divulgados pelo Ministério da Administração Interna.De um total de 246.880 inscritos, votaram 197.903, ou seja, cerca de 80,15 por cento.O objetivo do voto antecipado, este ano, passou por evitar grandes concentrações de pessoas, face à pandemia. O dia de votação antecipada foi, no entanto, marcado por longas filas, particularmente nos grandes centros urbanos.O que deu azo a críticas de partidos da oposição.