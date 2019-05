15h27 - Costa em Belém



O primeiro-ministro chegou ao Palácio de Belém para a reunião com o Presidente da República.



15h10 - António Costa ainda não chegou a Belém







14h12 - Futuro da "geringonça" nas mãos dos partidos de esquerda



O presidente do PS afirma que a relação com os partidos de esquerda “está nas mãos do Bloco de Esquerda e do PCP”.



“Não creio que possa haver um futuro projeto apoiado por esses partidos com o Partido Socialista a assumir responsabilidades de Governo se esse sentido de responsabilidade não for retomado por parte do PCP e do Bloco”, afirmou Carlos César.





O líder da bancada parlamentar socialista frisa que “o país não se gere com esta irresponsabilidade e este oportunismo que foi revelado pela aliança entre os partidos de direita e os partidos mais extremistas à esquerda”.



“É uma situação que põe em causa a governabilidade do país, do ponto de vista da sua sustentabilidade e do ponto de vista da gestão das contas públicas”, acrescentou Carlos César.



14h09 - Hora marcada para reunião em Belém



Está confirmada a hora para o início da reunião entre o primeiro-ministro e o Presidente da República em Belém. Marcelo recebe Costa às 15h00.



14h04 - Reunião termina



Acabou a reunião em São Bento.



O primeiro-ministro terá, durante a tarde, um encontro com o Presidente da República. Trata-se da habitual reunião semanal entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.



Para o final da tarde está marcada uma declaração do chefe do Executivo ao país.



13h47 - Reunião de emergência



António Costa está desde as primeiras horas da manhã reunido em São Bento com a coordenação política do Governo. Um encontro que foi convocado com caráter de urgência pelo primeiro-ministro depois de o Parlamento ter aprovado, na quinta-feira, uma alteração ao decreto do Governo que contabiliza o tempo total de serviço dos professores.







Uma foto publicada na rede social Instagram, a meio da manhã, mostrava o chamado "núcleo duro" político do Executivo: além de António Costa, os ministros das Finanças (Mário Centeno), da Presidência (Mariana Vieira da Silva), das Infraestruturas (Pedro Nuno Santos) e da Educação (Tiago Brandão Rodrigues), assim como o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares (Duarte Cordeiro) e a secretária-geral adjunta do PS (Ana Catarina Mendes).







No final da reunião em São Bento, o primeiro-ministro vai ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa em Belém.







Após reunir-se com o Presidente da República António Costa faz uma declaração ao país, a partir da residência oficial do primeiro-ministro, no Palácio de São Bento.





O Parlamento aprovou quinta-feira a contagem integral do tempo de serviço dos professores dos nove anos, quatro meses e dois dias. Votaram a favor o PSD, CDS, BE, PCP e Verdes. O PS votou contra.



Cenário de demissão em cima da mesa? "Veremos"









"O primeiro-ministro convocou a reunião, falaremos e veremos", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros. Augusto Santos Silva logo acrecentou que o Governo tem de "garantir as condições de governabilidade em Portugal".

Crise política? Oposição fala em golpe de teatro

Rui Rio diz que o Governo está a mentir e que se trata de um golpe de teatro. Assunção Cristas acusa o Governo de farsa e desafia António Costa a apresentar uma moção de confiança. Dos parceiros à esquerda, Catarina Martins diz que o ambiente de crise política é "totalmente artificial" o PCP fala em eleitoralismo.

Professores falam em vitória histórica

FENPROF e FNE consideram que se trata de uma decisão constitucional e que é uma medida "equilibrada a e sustentável". Dizem ainda que, pelo menos para já, as greves previstas não vão ser desconvocadas.

