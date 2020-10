Projeção. PS vence nos Açores mas pode falhar maioria absoluta

Os açorianos são chamados este domingo às urnas para definirem a distribuição dos 57 assentos da Assembleia Legislativa Regional, da qual resultará o próximo governo da Região Autónoma. De acordo com a projeção da Universidade Católica, o PS deverá vencer mas poderá falhar a maioria absoluta. Atualizamos aqui todas as informações sobre a jornada eleitoral no arquipélago.

21h08 - Resultados no Corvo





Na ilha do Corvo, destaque para a vitória da coligação "Mais Corvo", entre o PPM e o CDS-PP, com 40 por cento dos votos. Segue-se o PS, com 35,1 por cento dos votos, PSD com 22,3 por cento e CDU, com 0,7 por cento.







A abstenção foi de 14,8 por cento na ilha.







Como resultado, a coligação "Mais Corvo" e o PS garantem a eleição de um deputado, respetivamente.







20h25 - PS aguarda resultados com serenidade







Francisco César, diretor de campanha do PS, destacou a "lição de cidadania" dos açorianos tendo em conta a situação de pandemia, com a diminuição da abstenção em relação às últimas eleições.





Em reação à projeção, o responsável diz que se confirma uma "grande vitória" do Partido Socialista. Admite, no entanto, que esta será uma noite longa até que se confirmem os resultados.







Francisco César diz que o PS irá aguardar os resultados da noite eleitoral com serenidade.







Questionado sobre a possibilidade de perder a maioria absoluta, o responsável do PS refere que a projeção da Universidade Católica também admite que os socialistas consigam renovar a maioria absoluta.







Sem responder a questões sobre eventuais alianças no futuro, em caso de maioria relativa, Francisco César assinala que o PS é "uma referência de estabilidade" para a política nos Açores







20h13 - CDS-PP prevê "noite longa"







Na primeira reação, Félix Rodrigues, responsável do CDS-PP, considera que a projeção mostra um resultado que está dentro do que era previsto.







"Veremos qual é o papel que o CDS terá a nível regional, num contexto (...) em que nao teremos um governo de maioria absoluta", acrescenta ainda, considerando que esta será uma "noite longa", uma vez que há ainda muitas "indefinições".







20h09 - PSD salienta "vontade de mudança" dos açorianos







Luís Pereira, diretor de campanha do PSD, elogiou a diminuição da abstenção mesmo numa situação de pandemia.





Em reação à projeção revelada pela RTP, destaca a melhoria do resultado dos social-democratas em relação às eleições de 2016.







Luís Pereira enfatiza ainda a perda de votos por parte do PS, um sinal de "vontade de mudança" por parte dos eleitores.







Questionado sobre uma eventual "geringonça" açoriana à direita, com PSD e outras forças políticas, o responsável não quis para já responder aos jornalistas e remete uma resposta para quando forem conhecidos os resultados concretos da eleição.







20h00 - Projeção. PS vence mas pode falhar maioria absoluta



De acordo com a sondagem da Universidade Católica para a RTP, o PS deverá alcançar entre 37 a 41 por cento dos votos. Ou seja, poderá eleger entre 26 a 30 mandatos, o que não garante à partida a maioria absoluta.







Uma vez que a Assembleia Legislativa Regional tem 57 lugares, o partido necessita de pelo menos 29 mandatos para assegurar a maioria absoluta.







Já o PSD deverá obter entre 32 a 36 por cento dos votos, com um mínimo de 19 deputados e um máximo de 22 deputados na Assembleia Regional.







Seguem-se o CDS-PP e o Chega, cada um com 3 a 6 por cento dos votos, podendo eleger entre um a três deputados.







O Bloco de Esquerda é a quinta força política, com 2 a 5 por cento dos votos, entre um e dois deputados.







De acordo com a projeção, o PAN terá entre 2 e 3 por cento, esperando-se que consiga eleger um deputado. Segue-se a CDU-PP, com 1 a 2 por cento, podendo eleger no máximo dois deputados.







A Iniciativa Liberal e o PPM contam cada um com 1 a 2 por cento dos votos, podendo cada força política eleger no máximo um deputado.





Se se confirmar, Chega, PAN e Iniciativa Liberal poderão conquistar hoje os primeiros lugares na assembleia regional.







Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 25 de outubrode 2020. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Legislativas Regionais dos Açores. Foram selecionadas vinte e quatro freguesias dos dois círculos eleitorais com maior número de eleitores (São Miguel e Terceira), de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderado o peso eleitoral dos seus círculos de pertença) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados das candidaturas mais votados em cada eleição. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 8568inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 84%.







19h32 - Abstenção nos Açores pode chegar aos 58 por cento



De acordo com a estimativa de participação nas eleições para a Assembleia Regional dos Açores, a abstenção nas eleições regionais ficará entre os 52 e os 58 por cento.







A estimativa tem por base os resultados de participação eleitoral às 16h00, e prevê que tenham votado neste escrutínio entre 42 a 48 por cento dos eleitores.







Nas últimas eleições, em 2016, a abstenção nas regionais açorianas atingiu 59,16%, um recorde absoluto que superou os 53,34% de abstenção em 2008.

18h10 - Afluência às urnas de 32,68% até às 16h00





A afluência às urnas nas eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores situava-se, às 16h00 locais (17h00 em Lisboa) em 32,68%, superior à afluência registada há quatro anos.









Votaram 74.512 eleitores, sendo que estão inscritos 227.999 eleitores.





15h23 - Dados da afluência durante a manhã

Estão inscritos nos cadernos 227.999 eleitores.

Nas últimas eleições, há quatro anos, os socialistas venceram com 46,4 por cento dos votos, que resultaram em 30 mandatos no Parlamento regional. O segundo partido mais votado, o PSD, obteve 30,89 por cento dos sufrágios, garantindo 19 assentos. Seguiu-se o CDS-PP, com 7,1 por cento, o que se traduziu em quatro mandatos.



A afluência às urnas nas eleições legislativas regionais nos Açores foi de 9,16 por cento até às 11h00 locais (mais uma hora em Lisboa), de acordo com os dados da Direção Regional de Organização e Administração Pública.No universo de 227.999 eleitores, 20.875 haviam exercido, até àquela hora, o seu direito de voto.Em 2016, a afluência às urnas era de 7,47 por cento até às 11h00 locais (12h00 de Lisboa).PS, PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda, CDU, PPM, Iniciativa Liberal, Livre, PAN, Chega, Aliança, MPT e PCTP/ MRPP são as forças políticas candidatas à Assembleia Legislativa dos Açores.Com umde 3,6 por cento, o Bloco de Esquerda conquistou dois mandatos, enquanto que a coligação entre comunistas e Partido Ecologista "Os Verdes", assegurou um assento, ao reunir 2,6 por cento dos votos. O PPM, com 0,93 por cento, elegeu também um deputado à Assembleia Legislativa Regional.O Partido Socialista está à frente dos destinos da Região Autónoma há já 24 anos, depois de os social-democratas terem governado os Açores de 1976 a 1996.Na liderança do executivo dos Açores desde 2012, Vasco Cordeiro, sucessor de Carlos César, procura um terceiro e derradeiro mandato.As forças políticas na corrida deixaram durante a manhã um apelo ao voto em nome da liberdade e da democracia.