PSD. Rui Rio e Paulo Rangel em entrevista na RTP

Já Paulo Rangel critica o atual líder do PSD por procurar sempre consenso com o PS, acusa-o de não ser uma real alternativa e de não passar de um candidato a vice-primeiro-ministro.



A cinco dias das eleições diretas no PSD, os dois candidatos à liderança do partido estiveram na RTP.