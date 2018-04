Zuckerberg também foi alvo da violação de dados pela Cambridge Analytica

Paulo Alexandre Amaral - RTP11 Abr, 2018, 18:07 / atualizado em 11 Abr, 2018, 18:38 | Tecnologia

Numa estratégia simples mas aparentemente eficaz, Mark Zuckerberg rejeitou no arranque da sessão a ideia de alguns dos membros da Câmara de Representantes de que os utilizadores do Facebook não têm as ferramentas necessárias para exercer um controlo efectivo dos seus próprios dados. Desde logo, porque são os utilizadores que decidem que informação querem partilhar naquela rede social. Os investidores da bolsa mostraram-se satisfeitos com a performance de Zuckerberg. As acções do Facebook tiveram na sessão o maior ganho de quase dois anos.



“De cada vez que alguém decide partilhar alguma coisa no Facebook… existe aí um controle. Logo nesse momento. Não depois, algures nos settings (configurações), mas logo ali [nessa escolha do utilizador]”, declarou Zuckerberg perante os membros do comité da Energia e do Comércio, preocupados com a capacidade dos utilizadores de decidirem sobre a relação do seu perfil na interacção com terceiros e com o próprio Facebook.



Mas Frank Pallone, democrata de Nova Jérsia, viu um problema na tese de Zuckerberg: “Como é que os utilizadores podem ter controle sobre os seus dados quando o próprio Facebook não tem controle sobre os dados?”.



Com os pés assentes na defesa da política de privacidade da sua empresa, tal como na sessão da véspera no Senado, Zuckerberg viu-se no entanto obrigado a anuir quando – numa pergunta quase provocatória para quebrar essa postura – foi questionado sobre se os seus próprios dados tinham sido usados pela Cambridge Analytica.



“Sim “, afirmou um Zuckerberg lacónico, sem acrescentar detalhes. O presidente executivo parecia antes preferir uma peroração vazia sobre nova regulação, sem qualquer acrescento sobre a sua disposição para apoiar a criação de regulação para enfrentar os problemas da rede, em particular o pacote Honest Ads Act.



“É indiscutível a necessidade de implementar alguma regulação”, declarava, mas os membros da câmara, desagradados relativamente aos escassos quatro minutos de que dispunham para interrogar Zuckerberg, preferiam declarações mais perentórias.



“Não posso deixá-lo discorrer (filibuster, obstruir o debate, na declaração original) sobre o assunto”, cortou Marsha Blackburn, representante democrata do Tennessee.