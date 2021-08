Mais atualizações

As regras previstas para na segunda fase do plano de desconfinamento do governo entram hoje em vigor.A única exceção é a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, que continua a ser necessária e cuja lei vigora até 12 de setembro.Com o anúncio na quinta-feira de que Portugal tinha atingido no final do dia anterior a meta dos 70% de população vacinada contra a covid-19, o executivo avançou com um conselho de ministros extraordinário, na sexta-feira, para antecipar a passagem à segunda fase do plano de desconfinamento.A previsão do governo apontava esta meta para 5 de setembro, mas a vacinação voltou a acelerar nas últimas semanas.A restauração é o setor com mais mudanças. A partir de hoje os restaurantes, cafés e pastelarias passam a poder ter até oito pessoas (em vez de seis) por grupo no interior dos espaços e até 15 pessoas (em vez de 10) por grupo em esplanadas.Os eventos, quer de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, quer os espetáculos culturais, passam a ter o limite de ocupação de 75%.Quanto aos espaços comerciais, a lotação passa de cinco para oito pessoas por cada 100 metros quadrados.Os transportes públicos coletivos deixam de ter limitações de lotação e nos táxis e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE) passa a ser possível a utilização do banco dianteiro.O Conselho de Ministros de sexta-feira definiu ainda que a partir de 1 de setembro, as Lojas de Cidadão passam a fazer atendimento presencial sem ser preciso recorrer a marcação prévia.Continua a exigência de apresentação do certificado digital ou de teste negativo para realizar viagens aéreas ou marítimas; aceder a estabelecimentos turísticos e alojamento local; entrar no interior de restaurantes aos fins de semana e feriados; em aulas de grupo nos ginásios, termas e 'spas', casinos e bingos, casamentos e batizados com mais de 10 pessoas, e eventos culturais, desportivos ou corporativos para mais de 1.000 pessoas (em ambiente aberto) ou 500 pessoas (em ambiente fechado).Até às 18 horas deste domingo foram vacinados 33 mil jovens. Nos dois dias deste fim-de-semana, o número de vacinados chega aos 148 mil.Isto significa que Portugal tem neste momento 72 por cento da população com a vacinação completa.Este domingo a afluência aos centros de vacinação foi menor do que no primeiro dia. Nos últimos três dias foram efetuados mais de 47 mil pedidos para vacinação de jovens entre os 12 e 17 anos.