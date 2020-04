Covid-19. Países asiáticos apertam medidas para lidarem com casos importados

A China reduziu drasticamente os voos internacionais como medida de combate ao novo coronavírus.. Muitas das companhias aéreas passaram a realizar apenas um voo semanal e os preços dos bilhetes dispararam.“Acreditamos que, sob o atual cenário pandémico, minimizar as entradas e saídas desnecessárias no país é uma medida responsável e necessária para efetivamente proteger a vida, segurança e saúde física de todas as pessoas chinesas e estrangeiras”, defendeu Liu Haitao, diretor-geral de controlo fronteiriço da Administração Nacional de Imigração da China., de modo a provarem que estão a acatar a ordem de quarentena domiciliária imposta pelo Governo.

Em Taiwan, um homem que deveria estar em isolamento por ter viajado recentemente para outro país asiático recebeu uma multa de 30 mil euros depois de ter saído de casa para ir a um bar.

. O Japão, que tinha começado por banir a entrada de cidadãos da maioria dos países europeus, alargou esta quarta-feira essa medida a outros 49 países, incluindo os Estados Unidos.Ainda, o equivalente a 4.300 euros, aproximadamente.Também. O país tem sido elogiado por ter conseguido achatar a curva de casos sem impor medidas tão rígidas quanto outras nações. Continua, aliás, a ser permitida a entrada de qualquer pessoa na Coreia do Sul, à exceção de cidadãos de Hubei, onde o surto teve origem.

Restrições poderão manter-se após o surto

Especialistas acreditam, porém, que estas medidas podem ser insuficientes e que os países asiáticos não podem tomar por garantido o controlo do surto, uma vez que uma nova onda de infeções não está descartada.“Os países estão a esforçar-se para implementar soluções domésticas, mas”, argumentou Kristi Govella, professora académica de estudos asiáticos, citada pelo, defendeu, acrescentando que, na ausência de cooperação entre países, “o encerramento de fronteiras continuará a ser uma das maneiras que cada governo tem de controlar a situação”.Especialistas acreditam ainda que,, de modo a impedir que haja uma segunda vaga de infeções.

Ásia poderá sentir ricochete do vírus

O novo coronavírus, que emergiu na província chinesa de Hubei e depois se espalhou para o Ocidente, poderá agora sofrer um efeito de ricochete. Isto porqueFoi nessa altura que países e cidades asiáticas começaram a ver um aumento de casos, aos quais se acrescentavam os casos de contágio por via de cidadãos estrangeiros. Muitos deles passaram a ser detectados nos próprios aeroportos, onde estão instalados equipamentos que medem a temperatura corporal.Foi o caso de Hong Kong, que inicialmente conseguiu controlar o surto com medidas mais leves, como o encerramento de escolas e serviços públicos e restrições a viajantes vindos da China continental. No entanto,Por essa razão, a líder de Hong Kong, Carrie Lam, decidiu a meados de março proibir a entrada de estrangeiros e obrigar os cidadãos que regressem à região a permanecer em quarentena durante 14 dias, durante os quais têm de utilizar pulseiras com sistema de GPS e estar ligados a uma aplicação para telemóveis que ajuda a monitorizar cada movimento.O novo coronavírus, das quais cerca de 182 mil recuperaram da doença. São mais de 43 mil as vítimas mortais da Covid-19.