Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus à escala internacional. Esta quarta-feira, o Governo reúne-se para debater a prorrogação do estado de emergência.

Mais atualizações

10h25 - Município de Viseu disponibiliza linhas de apoio psicológico



A Câmara de Viseu disponibiliza, a partir de hoje, linhas telefónicas de apoio psicológico gratuitas, sete dias por semana, para ajudar a gerir os sentimentos durante a pandemia de Covid-19.



Segundo a autarquia, estas linhas têm como objetivo "dar respostas a carências de apoio psicológico, escuta e aconselhamento especializados à população de Viseu, realizados por profissionais com formação".



"Como gerir o isolamento, a separação social ou a ansiedade da crise são algumas das questões que poderão ser expostas, com confidencialidade, através destes números de telefone", refere, acrescentando que "parte da equipa de psicólogos colabora com o município a título de voluntariado".



O município já tinha lançado a linha de emergência social Viseu Ajuda, "destinada exclusivamente a pessoas e famílias residentes no concelho, carenciadas, em isolamento, mobilidade reduzida ou outra situação de emergência social, que necessitem de uma resposta imediata para um conjunto de bens e serviços básicos, urgentes e inadiáveis".







10h20 - Câmara da Covilhã cria bolsa de alojamento para profissionais



A Câmara da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, criou uma bolsa de alojamento para apoiar os profissionais de saúde, que vai funcionar em parceria com as unidades hoteleiras e operadores de alojamento local.



"Uma vez que, dada a sua exposição, estes profissionais correm mais risco de contágio, colocando assim em risco as suas famílias, torna-se urgente encontrar soluções alternativas. É no sentido de conferir mais segurança e tranquilidade a estes profissionais, no desempenho das suas funções, que surge esta bolsa de alojamento", refere aquele município em comunicado enviado à agência Lusa.







10h18 - Recolha de dados ajuda a combater crise na UE mas vem tarde



Especialistas na área digital consideraram hoje que o rastreamento de informações pessoais anónimas poderá ajudar a conter a propagação da pandemia na União Europeia (UE), mas afirmaram que a medida chega tarde, pedindo ainda proteção destes dados.



"Esta crise e as medidas de confinamento adotadas não têm precedentes. O que também é inédito é a quantidade de dados disponíveis, que podem ajudar a entender melhor a crise, a disseminação do vírus, o comportamento individual e como os Estados-membros podem responder melhor, aprimorando as medidas já implementadas", afirma em declarações à agência Lusa Andreas Aktoudianakis, analista de política digital do grupo de reflexão European Policy Centre.



Numa altura em que a Comissão Europeia quer avançar com a monitorização de dados pessoais anónimos (obtidos por uma operadora em cada Estado-membro) para, desta forma, analisar os padrões de mobilidade, incluindo o impacto das medidas de confinamento e, portanto, os riscos de propagação da covid-19, o especialista diz à Lusa que tal medida "poderá ajudar a obter uma leitura mais clara do impacto das medidas adotadas pelos Estados-membros".



"Isso é crucial para delinear o fornecimento de equipamentos médicos e antecipar a disseminação da covid-19 e o seu pico em cada país", aponta Andreas Aktoudianakis.





10h10 - Malásia com 142 novos casos



Nas últimas 24 horas, a Malásia registou 142 novos casos de Covid-19, elevando para 2.908 o número de infetados, o mais alto do sudeste asiático.



O Ministério da Saúde da Malásia revela ainda que há a registar 45 vítimas mortais. Duas delas nas últimas horas.





10h06 - Governo promove integração de desempregados ou trabalhadores a tempo parcial em instituições sociais



Para apoiar as entidades do setor social e solidário a enfrentar os desafios colocados pela pandemia Covid-19, o Governo criou uma medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde.



A medida, que já foi publicada em Diário da República, tem como objetivo dar resposta ágil às entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, nomeadamente lares de idosos, hospitais ou outras respostas sociais, que desenvolvam atividades de prestação de cuidados de saúde ou de apoio social e que tenham necessidades de reforço de pessoas no curto prazo.



As entidades do setor social e solidário que se encontrem em situação de sobrecarga vão poder integrar pessoas para desenvolvimento de trabalho socialmente útil durante um período que pode ir até três meses.



Será admitida a integração, neste âmbito, de desempregados (independentemente de estarem ou não inscritos no IEFP), de trabalhadores com contrato suspenso ou horário de trabalho reduzido e também de trabalhadores com contratos de trabalho a tempo parcial – desde que não tenham mais de 60 anos, nem pertençam aos grupos sujeitos a dever de especial proteção definidos na regulamentação do Estado de Emergência. Admite-se igualmente a integração de estudantes ou formandos, preferencialmente de áreas relacionadas com estas atividades, desde que com 18 anos ou mais.





10h00 - Papa reza pelos jornalistas, que ajudam a suportar o isolamento



O Papa Francisco dedicou a missa realizada na manhã de hoje, na Residência de Santa Marta, aos trabalhadores da comunicação social, que ajudam as pessoas a suportarem este período de isolamento devido à pandemia da covid-19.



Francisco dedicou a missa diária a uma das categorias envolvidas nessa luta contra o novo coronavírus.



"Hoje, eu gostaria que orássemos por todos aqueles que trabalham nos meios de comunicação, que trabalham para comunicar, para que as pessoas não fiquem tão isoladas", afirmou o Papa.



Antes da pandemia de Covid-19, esta missas eram acompanhadas por várias dezenas de pessoas, mas agora Francisco celebra-as sozinho, apenas com transmissão televisiva e pelos canais do Vaticano.



O Papa também orou "pela educação das crianças e para ajudá-las a suportar este tempo de confinamento".







9h45 - Indonésia impede entrada de estrangeiros, confirmando isolamento de Timor-Leste



A Indonésia anunciou hoje a proibição da entrada de cidadãos estrangeiros não residentes, mesmo em trânsito, com medidas idênticas às adotadas na Austrália e em Singapura, deixando assim sem alternativas timorenses e estrangeiros em Timor-Leste.



A nova restrição, que entra em vigor a partir de quinta-feira, implica que para a Indonésia só podem viajar cidadãos ou residentes permanentes, medida que já estava em vigor em Singapura e na Austrália.







Na Indonésia foram confirmados mais 149 casos de infeção, o que eleva o número para 1.677. Há ainda o registo de mais 21 mortes, são agora 157 as vítimas mortais. 103 pessoas recuperaram.







Até agora cidadãos estrangeiros em Timor-Leste, incluindo portugueses, que quisessem sair do país, poderiam ainda viajar através da Indonésia, mesmo que sendo exigido um atestado médico e um visto.



Díli tem ligações aéreas para Darwin, na Austrália, para Bali, na Indonésia e para Singapura, ainda que atualmente com uma frequência mais reduzida.



Devido às restrições implementadas nesses três países, passa a ser impossível sair de avião para timorenses e estrangeiros.



Paralelamente, e no sentido inverso, Timor-Leste também fechou as suas fronteiras à entrada de cidadãos estrangeiros não residentes.







9h30 - Qualidade do ar melhorou em Portugal e Espanha durante o estado de emergência



A monitorização das emissões de dióxido de azoto (NO2) em Portugal e Espanha ao longo do mês de março pelo AIR Centre mostra um efetivo aumento do nível da qualidade do ar durante o período de emergência nacional decretado no contexto do surto da doença COVID-19. Esta evolução é particularmente benéfica para reduzir a probabilidade de afetar pessoas com problemas respiratórios, revela uma nota do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.



A inalação por dióxido de azoto está relacionada com o aumento da probabilidade de problemas respiratórios, uma vez que em altas doses poderia inflamar o revestimento dos pulmões e reduzir a imunidade a infeções pulmonares, causando problemas como tosse, constipações e bronquite.



O NO2 é gerado sobretudo por emissões resultantes de setores como transportes e indústria, os quais têm sido, pelo menos parcialmente, desativados com a situação de emergência nacional decretada nas últimas semanas.







9h25 - Estudantes pedem reforço do sistema de ação social



Os estudantes alertaram hoje o ministro da Ciência e Ensino Superior para a necessidade de reforçar o sistema de ação social para combater os problemas criados pela redução dos rendimentos das famílias decorrentes das consequências da pandemia.



"A diminuição de rendimento de muitas famílias irá criar dificuldades no pagamento de rendas de outras despesas associadas ao ciclo de estudos. (...) O sistema de ação social tem de ser adaptado e reforçado para combater estas dificuldades", defendem as federações e associações de estudantes, numa carta enviada a Manuel Heitor.



Na missiva, os estudantes recordam que, na carta que receberam do ministro no âmbito do Dia Nacional do Estudante, o governante garantia que os apoios sociais de emergência estavam prontos para ser usados "no quadro legal e institucional em vigor", mas sublinham que, mais de uma semana depois, a resposta por parte do ministério é "exatamente nenhuma"



"O sistema de ação social, o seu reforço e sua adaptação a novos cenários é responsabilidade de V. Exa. As IES [Instituição de Ensino Superior] e as estruturas académicas tudo têm feito para resolver todos os problemas que surgiram desta brusca mudança, mas não nos peçam para fazer tudo", insistem.



As federações e associações académicas de todo o país dizem-se dispostas a total colaboração com o Governo e apelas a Manuel Heitor que "evite uma crise no futuro" e reforçam que o momento que o momento que a sociedade atravessa "é de particular dificuldade" e que o desafio "será ultrapassado pelo esforço conjunto de todos".



"Salvar vidas é ainda assim garantir que quando a pandemia que se abateu sobre o mundo desaparecer, porque vai desaparecer, os que cá continuam e os que virão a seguir a nós têm recursos para poderem prosperar", sublinham.







9h15 - Afeganistão com 22 novos casos nas últimas 24 horas



O Afeganistão registou 22 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número total de infeções para 196, à medida que a doença continua a se espalhar. Há ainda o registo de 4 mortos.



Dos novos casos, 12 foram relatados na província ocidental de Herat, que faz fronteira com o Irão e é a área mais afetada do Afeganistão, com 143 casos positivos de Covid-19.



Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 75 por centos dos casos são importados.



Em Cabul, a capital do país, há seis casos confirmados.







9h00 - Trajetos ferroviários de longo curso reduzidos



A CP reduziu os trajetos de longo curso. A medida entra hoje em vigor.



A decisão surge depois de a empresa ver a procura cair quase 90 por cento. Em alguns trajetos a procura foi mesmo inexistente.







8h45 - Mundo enfrenta a pior crise desde a II Guerra Mundial



O secretário-geral da ONU considera que a pandemia do novo coronavírus é a “crise mais difícil” que o mundo enfrenta desde Segunda Guerra Mundial.



“Por um lado é uma doença que representa uma ameaça para todos e, por outo lado, terá um impacto económico que vai trazer uma recessão sem precedentes”, afirmou António Guterres.



Assim, “a combinação dos dois factos e o risco de contribuir para uma maior instabilidade, maior descontentamento e maior conflito são os motivos que nos fazem acreditar que esta é realmente a crise que já enfrentámos desde a Segunda Guerra Mundial”, frisou.





8h25- Mais de 30 mil mortos na Europa



A pandemia do novo coronavírus já provocou mais de 30 mil mortos na Europa, mais de dois terços em Itália e Espanha, segundo a AFP.



Com um total de 30.063 mortes (para 458.601 casos), a Europa é o continente mais atingido pela pandemia de Covid-19. A Itália (12.428 mortes) é o país europeu mais afetado, seguida pela Espanha (8.189) e França (3.523).





8h15 - Indígenas da Amazónia pedem aos governos medidas de proteção urgentes



A Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazónica(COICA), que reúne comunidades dos nove países amazónicos, instou na terça-feira os respetivos Governos a adotarem medidas de proteção para enfrentarem a pandemia do novo coronavírus.



Numa declaração de caráter urgente, a COICA frisou a "dupla vulnerabilidade" dos povos originários em questões de "exclusão e marginalização histórica", recordando que, diante da declarada emergência de saúde, faltam "protocolos específicos" para enfrentar a pandemia.



A organização exigiu que os Governos dos países amazónicos "tomem medidas urgentes de proteção para as comunidades indígenas, incluindo campanhas de informação e prevenção nos seus próprios idiomas, assim como o fortalecimento dos sistemas públicos de saúde que prestam serviços às comunidades".







8h10 - Bolsonaro admite que muitos brasileiros vão morrer



O Presidente do Brasil falou ao país, mas sem incentivos à interação social. Jair Bolsonaro admite que muitos cidadãos vão morrer, numa mudança de tom.

O Brasil já ultrapassa os 200 mortos e 5700 infetados.



A bolsa de valores de São Paulo registou o pior trimestre da história, no arranque deste ano, com perdas acima dos 35%.





7h55 - China identifica 130 novos casos assintomáticos

📄Os formulários a preencher pelos Trabalhadores Independentes estarão disponíveis na Segurança Social Direta nas seguintes datas🗓️:

➡️Apoio excecional à família: 30 de março

➡️Redução da atividade económica: 1 de abril

Aqui: 🖥️SS Direta: https://t.co/SmH54Nh1V3#MTSSS #EstamosOn — Trabalho PT (@trabalho_pt) March 28, 2020

O Presidente da República defende que as medidas de contenção devem manter-se - opinião partilhada pelos especialistas e políticos que estiveram na reunião no Infarmed, em Lisboa.



Novos casos voltaram a aumentar





Mais de 2200 portugueses que estavam no estrangeiro já regressaram. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, admitiu no Parlamento que há ainda quase 1400 pessoas à espera de poderem voltar ao país.

Impactos na economia

Quadro internacional

Itália vai ficar em quarentena durante todo o mês de abril. Só no início de maio deverá ser implementado o fim progressivo do isolamento. Caberá a cada autarquia decidir quais as empresas e serviços que abrem primeiro.



A Comissão Nacional de Saúde da China anuncia ter identificado 130 novos casos assintomáticos de infeção pelo novo coronavírus.A mesma estrutura adiantara ontem que, de um total de mais de 1500 casos assintomáticos - isolados e acompanhados em permanência -, 205 vieram do exterior.As autoridades locais indicaram ainda que foram registados 36 novos casos da Covid-19 na China continental. Todos, exceto um dos novos casos, foram importados. Nas últimas 24 horas foram ainda registadas mais sete vítimas mortais.Pela primeira vez, a China passou a registar os casos assintomáticos na contagem oficial.A China, onde o vírus foi detetado pela primeira vez em dezembro, teve um total de 81.554 casos e 3312 mortes.Moçambique passa esta quarta-feira ao regime do estado de emergência, por um período de 30 dias, acrescentando a proibição de todos os eventos e o fecho de alguns estabelecimentos às medidas que têm vindo a ser implementadas para responder à pandemia.O estado de emergência cobre a limitação de circulação anunciada na segunda-feira pelo Presidente da República, mas esta restrição apenas será acionada "desde que se verifique um aumento exponencial de casos de contaminação", ao abrigo da lei aprovada por unanimidade na noite de terça-feira pelo Parlamento.O país africano tem registo oficial de oito casos de infeção pelo novo coronavírus, sem vítimas mortais.O estado de emergência permite às forças de defesa e segurança intervir em caso de desrespeito pelas medidas aprovadas.O formulário para trabalhadores independentes pedirem apoio por redução de atividade, no máximo de 438,81 euros, fica disponível esta quarta-feira no portal da Segurança Social O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou no sábado, através do Twitter, que os formulários para os trabalhadores independentes acederem aos apoios estariam disponíveis esta semana.Enquanto o formulário para o apoio por acompanhamento à família está disponível desde segunda-feira, o formulário para requerer o apoio por redução de atividade só agora estará acessível, de acordo com o gabinete de Ana Mendes Godinho.A Embaixada de Portugal em Díli adianta que é esperado "nos próximos dias", em Díli, um voo para transportar até Lisboa professores, cooperantes e outros cidadãos portugueses em Timor-Leste.A informação sobre o voo foi comunicada por e-mail aos cidadãos portugueses que já confirmaram vontade de partir, nos termos da mensagem da representação diplomática, citada pela agência Lusa.O e-mail informa as mais de 200 pessoas que já estão inscritas para o voo de que a viagem deverá acontecer "nos próximos dias", aguardando-se apenas "autorizações de escala e sobrevoo de alguns países".O Governo reúne-se esta quarta-feira, a partir das 15h00, no Palácio da Ajuda, em Conselho de Ministros para debater o prolongamento do estado de emergência. O Executivo dará um parecer sobre os termos dessa renovação.Depois, já com o aval dos ministros, António Costa reúne-se com o Presidente da República, a quem comunicará as conclusões do Conselho de Ministros extrordinário.O decreto deverá seguir ainda esta quarta-feira para o Parlamento, que se pronunciará amanhã.Marcelo Rebelo de Sousa deverá depois anunciar o prolongamento do estado de emergência em país.O número de vítimas mortais da doença causada pelo novo coronavírus está agora nas 160, mais 20 do que no boletim de segunda-feira.Os infetados são o dobro: 7443.Quarenta e três pessoas já recuperaram da Covid-19.Um avião com material médico chegou na última noite ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Aterrou pouco antes da meia-noite.O aparelho trouxe da China 80 toneladas de material de proteção individual. A carga - 3,5 milhões de máscaras, 300 mil toucas e 100 mil batas - será distribuída nos próximos dias pelo Serviço Nacional de Saúde.A TAP prepara-se para suspender o contrato de trabalho a nove mil trabalhadores. A empresa anunciou que pediu oe que a medida entra em vigor na quinta-feira.A partir desta quarta-teira, a companhia de bandeira irá voar apenas para Madeira e Açores, num total de cinco ligações por semana.Também a Ryanair avança com o regime deem Portugal já a partir desta quarta-feira. A companhia aérea alega que é unica forma de manter os postos de trabalho e admite que esta fórmula pode durar dois meses.O regime assegura alguns serviços administrativos e tarefas essenciais. A maioria dos trabalhadores terá a atividade suspensa e os restantes ficam com horário de trabalho reduzido.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou já mais de 828 mil pessoas em todo o mundo. Morreram mais de 41 mil.Dos casos de infeção, pelo menos 165 mil são considerados curados.Em Espanha, o contágio voltou a disparar. Em 24 horas, morreram mais 849 pessoas, o que constitui um novo máximo em apenas um dia. No total, já morreram 8189 pessoas.Há agora quase 94.500 casos de contágio, mais nove mil do que no boletim anterior. São 5607 as pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos.Em 24 horas morreram em Itália 837 pessoas. No total são 12.428 mortos. O número de contágios manteve-se estável.Registaram-se mais 4.023 casos de contágio, elevando para 105.792 o número de pessoas infetadas em Itália.