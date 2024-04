Campeão Inter Milão segue destacado no topo com novo triunfo na Serie A

O médio turco Hakan Çalhanoglu construiu o triunfo dos ‘nerazzurri’ ao marcar os dois golos, aos 56 e 60 minutos, o segundo de grande penalidade, já depois de os visitantes terem ficado reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Adrien Tameze, aos 49.



A partida no Estádio Giuseppe Meazza foi a primeira da história da Serie A a ser arbitrada por um trio inteiramente feminino, formado pela árbitra Maria Caputi – que já conduziu alguns jogos da competição - e pelas assistentes Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti.



Além de ter assegurado o ‘scudetto’ na ronda anterior, diante do AC Milan, o Inter segue ainda mais destacado no topo, com 89 pontos, agora com mais 19 face ao rival milanista, segundo, que no sábado empatou 0-0 na visita à Juventus, terceira, com 65.