Atleta de 43 anos morreu na maratona de Aveiro após paragem cardiorrespiratória

Segundo a fonte, o incidente ocorreu ao quilómetro 33, a vítima foi assistida no local e transportada ainda com vida para o hospital onde acabou por morrer.



O atleta era português, residente na Grande Lisboa, acrescentou.



O vencedor da maratona foi o marroquino Mohamed Chaaboud, com o tempo de 02:09:19.290.



O atleta português melhor classificado nesta prova foi Carlos Costa que chegou à meta em quinto lugar.



A maratona levou a Aveiro mais de 20 mil pessoas, de 91 nacionalidades diferentes.



Organizada pela Global Sport, promovido pelo Município de Aveiro e Turismo do Centro de Portugal e com o apoio do Município de Ílhavo, a prova dividiu-se em quatro distâncias: a maratona, 42 quilómetros, a meia-maratona, 21 quilómetros, corrida, 10 quilómetros, e a caminhada, 05 quilómetros.