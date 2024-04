Académico de Viseu regressa às vitórias

Em partida disputada em Torres Vedras, André Clóvis inaugurou o marcador, aos 11 minutos, Juan Balanta igualou, na conversão de uma grande penalidade, aos 40, mas Arthur Chaves, aos 82, estabeleceu o resultado final.



Desta forma, o emblema viseense subiu ao nono lugar, com os mesmos 41 pontos do que o conjunto de Torres Vedras, que é 10.º e averbou o oitavo encontro consecutivo sem ganhar.



O Torreense entrou mais astuto, mas foi o Académico de Viseu a inaugurar o marcador: Miguel Bandarra serviu André Clóvis que, já dentro da área, atirou rasteiro para o golo.



Arthur Chaves viria a estar perto de dilatar a diferença – o cabeceamento embateu na trave da baliza – e pouco depois foi Patrick Fernandes a desperdiçar uma oportunidade clara.



Mais eficaz acabaria por ser Juan Balanta, que empatou o encontro aos 40, na conversão de uma grande penalidade a castigar uma falta de Miguel Bandarra sobre Jorge Correa.



Na etapa complementar, a intensidade de jogo caiu consideravelmente, sendo que, à entrada para os derradeiros minutos e quando já se perspetivava uma igualdade no final, eis que Arthur Chaves subiu mais alto do que a defensiva ‘azul-grená’ e, de cabeça, garantiu o triunfo do Académico de Viseu.







Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Académico de Viseu, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, André Clóvis, 11.



1-1, Juan Balanta, 40 (grande penalidade).



1-2, Arthur Chaves, 82.







Equipas:



- Torreense: Vágner, Nuno Campos, Marvin Elimbi, João Afonso, Né Lopes (Benny, 71), Keffel Resende, Neneco Rentería (David Costa, 83), Juan Balanta, Jorge Correa (Lucas Silva, 76), Jonny Arriba (André Rodrigues, 76) e Patrick Fernandes (Paulinho, 76).



(Suplentes: Carlos Henriques, Dani Bolt, Cristian Tassano, Benny, Tomás Andrade, David Costa, André Rodrigues, Paulinho e Lucas Silva).



Treinador: Manuel Tulipa.



- Académico de Viseu: Matheus Sampaio, Miguel Bandarra, André Almeida, Arthur Chaves, Igor Milioransa, Samba Koné (Jovani Welch, 77), Soufiane Messeguem (Sori Mané, 67), Famana Quizera (Jeppe Simonsen, 67), Marquinho, Gautier Ott (Rodrigo Pereira, 46) e André Clóvis (Steven Petkov, 77).



(Suplentes: João Monteiro, Jeppe Simonsen, João Pinto, Henrique Gomes, Sori Mané, Jovani Welch, Yuri Araújo, Steven Petkov e Rodrigo Pereira).



Treinador: Adélio Oliveira.







Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Soufiane Messeguem (33), Jorge Correa (33), Miguel Bandarra (39), Arthur Chaves (44), Igor Milioransa (58) e Marquinho (73).



Assistência: 335 espetadores.