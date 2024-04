Oliveira cortou a meta a 10,979 segundos do vencedor, com o espanhol Marc Márquez (Ducati) na segunda posição, a 0,372, e o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 3,903.



A prova ficou ainda marcada pela queda do espanhol Jorge Martín (Ducati), líder do campeonato, com 92 pontos, mais 17 do que Francesco Bagnaia, que é agora o segundo.